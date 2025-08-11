松屋「カルビホルモン丼」発売、牛カルビとホルモンにコチュ醤香る濃厚コク旨もつダレを絡めたスタミナ満点の丼メニュー

松屋は8月12日15時から、「カルビホルモン丼」を一部店舗を除く全国の店舗で発売する。

〈濃厚コク旨もつダレで味付けしたスタミナメニュー〉

「カルビホルモン丼」は、カルビ肉･ホルモン･にんにくの芽に濃厚コク旨もつダレを絡め、ごはんの上にのせた、スタミナ満点の新メニュー。鉄板でジューシーに焼き上げたカルビ肉と、ぷりっと噛み応えのあるホルモン、シャキシャキとした食感のにんにくの芽に、にんにくが効いたコチュ醤香る濃厚コク旨もつダレが絡み、香ばしい香りが食欲をそそるという。カルビ肉とホルモンの肉肉しいうまさに、にんにくの芽の食感と味わいがアクセントとなり、おいしさを引き立てる。

松屋「カルビホルモン丼」発売

ラインアップは以下の通り。いずれも税込み価格、みそ汁付き。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。ビールセットは持ち帰り不可。なお、ビールセットは、「夏のビールフェア」で90円値引き価格となっている。

◆「カルビホルモン丼」980円

◆「カルビホルモン丼ビールセット」1,380円(通常価格1,470円)

松屋「カルビホルモン丼」ラインアップ一覧

〈モバイルクーポン利用で値引き〉

発売にあわせ、松屋フーズ公式アプリで割引クーポンを配信する。8月12日15時から8月19日10時まで、モバイルクーポンで注文すると「カルビホルモン丼」が50円引きで購入できる。