“急性骨壊死”に苦しむBoA、日本で変わらず活躍中！本日（11日）日本SG『Good for U』リリース

歌手BoAが新しい日本シングル『Good for U』をリリースした。

【話題】急性骨壊死のBoA、終わらぬ騒動と“引退宣言”の影

本日（8月11日）0時、BoAは日本シングル『Good for U』がリリースされた。ミュージックビデオもYouTubeチャンネル「SMTOWN」を通じて同時に公開され、注目を集めた。

『Good for U』は1度聴くと忘れられない中毒性の高いサウンドと華やかでありながらも危険で魅惑的な恋を楽しむ夏の夜の熱気を盛り込んだ歌詞が特徴の楽曲だ。

去る8月9〜10日、日本の東京ドームで開催された「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」公演でミュージックビデオが先行公開され、会場の熱い反応を得た。

（写真＝SMエンターテインメント）BoA

先立って、BoAは日本デビュー日の5月30日、自身で作詞・作曲に参加したシングル『Young＆Free』をリリースした。今年2度目の日本での新曲『Good for U』を通じて、さらに成熟した音楽の変化を見せ、日本のファンの高い関心を集めている。

また、BoAは8月4日、デビュー25周年を記念した11thフルアルバム『Crazier』をリリースした。過去の音楽を集約し、長い間ともにしてきたJumping BoA（BoAのファンネーム）との感情と叙事を音楽で繋げ、韓国デビュー25周年を有意義に記念した。

なお、BoAは7月に急性骨壊死の診断を受け、8月末に予定されていた韓国での5度目のコンサートは中止となった。

（記事提供＝OSEN）

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年8月25日にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。