再生回数93万回を突破して話題になっているのは、Instagramアカウント『cafe食堂とことこ』に投稿された、わんちゃんのお出かけの光景。買いものカゴに乗ったわんちゃんがホームセンターでお買い物をしていたところ、店員さんが次々と挨拶にやってくる光景に、「なんて幸せな光景」「とっても愛されてますね♡」と、いくつものコメントが寄せられています。

行きつけのホームセンターへお出かけ

柴犬のむぎちゃんはある日、飼い主さんと一緒に行きつけのホームセンターへとお出かけしたのだそう。わんちゃん専用のお買いものカートに乗って店内を見て回っていると、むぎちゃんは店員さんに声をかけられたといいます。

というのも、むぎちゃんはよくこのホームセンターへ遊びにきていて、顔見知りの店員さんがたくさんいるのだそう。むぎちゃんの姿を見かけた店員さんは、優しい笑顔で「久しぶりね」とご挨拶をしてくれたといいます。

店員さんは休憩中の他の店員さんにも声をかけてくれたそうで、むぎちゃんの周りは、瞬く間に賑やかに。こんなにたくさんの店員さんたちから声をかけてもらい、むぎちゃんもなんだか嬉しそうです。

むぎちゃんにご挨拶をしに来てくれる店員さんたち

そうして、いつの間にかむぎちゃんの周りには、たくさんの店員さんたちが集まっていたそう。その笑顔の絶えない女子会を見た人からは、「私も混ざりたい！」というコメントが寄せられるほどに楽しそうな光景だったといいます。

この日は初めて会う店員さんもいたようで、またひとり知り合いが増えたむぎちゃん。むぎちゃんには、つい声をかけたくなってしまう魅力があふれているようです。

パワースポットで元気を充電！

たくさんの店員さんたちに囲まれて、嬉しそうなご様子のむぎちゃん。いつも会っていた大好きな副店長さんは他店に移ってしまったため、それだけが心残りではあるものの、みんなにたくさん撫でてもらったり抱っこをしてもらったりと、楽しい時間を過ごせたようです。

そんな楽しい1日になったことをふり返って、飼い主さんは「この場所は私たちにとってパワースポット」と感じたそう。お互いに笑顔になれる素敵なご縁に、なんだかほっこりしてしまいます。

この光景を見た人からは、「むぎちゃんはアイドルですね！」「なでなで会の列に混ぜて欲しい」「私も並びたいわ～」と、コメントが寄せられることに。温かな人々との交流が、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

Instagramアカウント『cafe食堂とことこ』では、むぎちゃんの日々や、むぎちゃんが店長を務める『cafe食堂とことこ』の様子が投稿されています。

