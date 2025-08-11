·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈNearMe¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¡É¥·¥§¥¢¾è¤ê¡É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡¡¾è¼Ö¿Í¿ô¤ÇÎÁ¶âÊÑÆ°
·§ËÜ¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÈNearMe¤Ï¡¢¡Ö°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹ÁÁ÷·Þ¥¿¥¯¥·¡¼¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò7·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
¶õ¹Á¤È¼þÊÕÃÏ°è¤ò·ë¤Ö°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÂßÀÚ¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¾è¼Ö¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡Ö¥·¥§¥¢¾è¤ê¡×¤ÎÁªÂò»è¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¡£
ÎÁ¶â¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¾è¼ÖÃÏ¤«¤é¹ß¼ÖÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÁö¹ÔÍ½Äê¥ë¡¼¥È¤Îµ÷Î¥¤È¥·¥§¥¢¾è¤ê¤ÎÍÌµ¤Ë±þ¤¸¤Æ»öÁ°¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¯¥·¡¼ÎÁ¶â¤è¤êÄã³Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹ÁÁ÷·Þ¥¿¥¯¥·¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¹Á¤È»³¼¯»Ô¡¦µÆÃÓ»Ô¡¦¹âÀéÊæÄ®¡¦·§ËÜ¹Á´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥§¥¢¾è¤ê¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾è¼ÖÎÁ¶â¤Î30¡ó¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡£Í½Ìó¤ÎÁ°¤Ë»öÁ°¤Ë¥¦¥§¥Ö²èÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö30¡óoff¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´ü´Ö¤Ï7·î1Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Êä½õ³Û¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£