大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツは、大江戸温泉物語Premium 越之湯を「TAOYA那智勝浦」として6月29日にリブランドオープンした。

客室は、露天風呂付客室、和室、洋室、和洋室など、さまざまな客室を用意する。リブランドを機に、一部の客室を和ベッドルームにリノベーションした。ほぼすべての客室がオーシャンビューで、客室からも勝浦湾の景色を望める。

館内には、窓の外に海を望める和モダンな装いのラウンジ、オーシャンビューを楽しめる海へ突き出すような造りのデッキラウンジを設置。大浴場はダークトーンでシックなデザインに変更し、洗い場に仕切りを設けてリニューアルしたほか、湯上りラウンジを新設した。2か所の貸切風呂はひとつの露天風呂（男女入替制）に改装し、潮風や波の音を感じることができる海に面した露天風呂として生まれ変わった。さらに無料のマッサージチェアを設置し、夜食サービスも提供する。

バイキングレストランは、各テーブルの間隔にゆとりを持たせてリニューアルしており、夕食バイキングでは那智勝浦町の勝浦漁港で水揚げした生まぐろのお造りや握り寿司、まぐろ希少部位コンロ焼き、まぐろを使ったアミューズなどのご当地の海の幸、熊野牛入りハンバーグ ロッシーニ風、熊野牛のピザなどのご当地牛を使用したメニューを用意する。夕食時のアルコールはすべて飲み放題。

宿泊料金は2名1室利用時、1名あたり17,300円から（税込）。

アクセスは、那智勝浦新宮道路那智勝浦インターチェンジ（IC）から車で約10分、紀勢自動車道すさみ南インターチェンジ（IC）から車で約1時間10分。