好き＆行ってみたい「福井県の道の駅」ランキング！ 2位「シーサイド高浜」、1票差の1位は？【2025年調査】
週末ドライブの目的地や旅行中の立ち寄りスポットとして、今や観光地としても注目されている「道の駅」。地元の特産品やご当地グルメが楽しめるだけでなく、その地域ならではの魅力がぎゅっと詰まった場所として人気を集めています。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「福井県の道の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「道の駅のシーサイド高浜には、お土産を購入できるコーナー以外にも温泉施設やサウナもあるので行ってみたいと思う」（40代女性／福島県）、「海沿いは美味しいものがある気がしたので」（40代女性／岩手県）、「仕事で良く利用するのですが、敷地内に温泉がありご飯も美味しいのでまた行きたいです」（30代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「恐竜博物館の近くにあり、帰りにゆったり休憩できます。恐竜グッズや地元の新鮮な野菜も売っています」（60代男性／兵庫県）、「恐竜のモニュメントが設置されており、一緒に写真を撮りたいから」（20代女性／東京都）、「名前に惹かれてしまいました。恐竜という単語にわくわくしてしまいます」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：シーサイド高浜（高浜町）／36票2位は「シーサイド高浜（高浜町）」でした。日本海に面した抜群のロケーションと、地元海産物の充実度で人気を集める道の駅です。海岸沿いの風景を楽しみながら、地元グルメやおみやげ選びを堪能できるのが特徴。夏には海水浴場へのアクセス拠点としても機能し、観光と地域振興を両立する施設として評価されています。港町の活気と福井の海の恵みを体感できる、魅力あふれるスポットです。
1位：恐竜渓谷かつやま（勝山市）／37票1位は「恐竜渓谷かつやま（勝山市）」でした。勝山市といえば「恐竜のまち」として全国に名をはせるエリア。その中心地にある「恐竜渓谷かつやま」は、恐竜をテーマにした展示やグッズ、地元の特産品がそろう道の駅としてファミリー層を中心に高い人気を誇ります。近隣には福井県立恐竜博物館もあり、観光ルートとしての連携が魅力的。子どもも大人もワクワクできる、学びと遊びが融合した施設となっています。
