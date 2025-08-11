Àþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ
¡¡¸©Æâ¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡6Æü¤«¤é¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Ì¸Åç»ÔÊ¡»³Ä®ËÒÇ·¸¶¤Ç575¥ß¥ê¡¢¹ÂÊÕ¤Ç564.5¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó3Ëü5000À¤ÂÓ¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢11Æü¤âµë¿å½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢11Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¤Ë¿åÆ»´É¤Î¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢11Æü°Ê¹ß¡¢½ù¡¹¤ËÉüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Î±Ê¸¶¡¦À¾ÊÌÉÜÃÏ°è¤¬8·î²¼½Ü¤ËÉüµìÍ½Äê¡£°¨ÎÉÃÏ¶è¤È²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Î¾®»³ÅÄÃÏ°è¤ÎÉüµì¤Ï¡¢Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£