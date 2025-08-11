超特急シューヤ、肉体美際立つノースリーブ衣装で登場「筋肉痛です」懸垂も披露【TRENTE】
【モデルプレス＝2025/08/11】超特急のシューヤ（志村秀哉）が11日、1st写真集「TRENTE」（SDP）発売記念イベントに出席。懸垂を披露する場面があった。
【写真】超特急シューヤ、鍛え抜かれた肉体美
シューヤは、発売を受け「シューヤとしてソロの写真というのは、名前の通り初めてなので無事出せたことはすごい嬉しいですし、自分のファンの方もすごく喜んでくれているのが目に見えて分かるので、達成感もありますし、喜んでもらえる環境にいれることが改めて嬉しいなと思います」とコメント。「写真集を出す上で場所を大事にしていて、話をもらったときにも『パリじゃなかったら出さないです』と伝えさせていただいて、自分が本当にやりたいことじゃなかったら、そこまでやりたくないタイプなので、パリに行かせてもらったのも感謝してますし、31ルックということで、ヘアメイクさんにもスタイリストさんにも頑張ってもらって作った1冊になるので、本当に自分のやりたいを体現できた写真集なんじゃないかなと思います」と自信を見せた。
写真集撮影のためにさらなる身体づくりに取り組んだシューヤは、撮影直前まで食事や筋トレメニューで徹底的に追い込み、体脂肪率6％まで絞り込んだ。そんなシューヤが取材会で懸垂を披露。「この衣装（ノースリーブ）だったので、肩と腕を昨日か一昨日にやってきてるんですよ！筋肉痛です！」と明かしつつ、スムーズな懸垂を披露した。
さらに点数を求められると「100点超えて101点」と回答。「よく分からないけどとりあえず超えてみようかなと。もう大満足です」と語った。
本作では、憧れていたファッションの聖地「パリ」で、“ファッション”をテーマに、本人の私物も含んだ全31パターンにも及ぶ多彩なスタイリングを披露。フランス語で「30」を意味する「TRENTE」というタイトルには30歳を迎えた節目を記念する意味が込められている。
写真集には、超特急で同じくバックボーカルを務めるタカシ、シューヤが2020年まで活動をしていたグループ・WhiteA（ホワイトエース）の元メンバーとの対談企画も収録されており、当時の活動秘話、活動休止を決断した際の苦悩、現在の互いの存在などについて赤裸々に語り尽くしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
