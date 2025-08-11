母が発見「トイレのカレンダー」ハートマークで囲まれていた日に3千いいね！ほっこりエピに「ステキ」【ママリ】

ハートマークで囲われた、ママの誕生日

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めめ🍮(@Naru9nari)さんの投稿したエピソードです。皆さんは人からの愛情をどんなときに感じますか？意外と日常にも溢れているものですよね。めめさんはある日、ふとトイレのカレンダーをめくってみたところあるものを発見。「この家に私のことを好きな人がいるな」と投稿し、温かいエピソードに反響が寄せられました。

ふとトイレのカレンダーめくってみたら、私の誕生日がハートマークで囲ってあった。この家に私のことを好きな人がいるな

トイレのカレンダーをめくってみたところ、めめさんの誕生日がハートマークで囲ってあったそう。こうして誰かに誕生日を気にかけてもらうとうれしいですね。心がほわっとします。喜びが「この家に私のことを好きな人がいるな」とユーモアを交えて表れていて、クスッと笑みがこぼれました。



カレンダーをめくったら家族からの愛情の証が目に入るなんて、トイレに入るたびに幸せな気持ちになりそうですね。誕生日のハートマークが素敵な、温かいエピソードでした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）