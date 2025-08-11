¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬£±·³¹çÎ®¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤ë
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬£±£±Æü¡¢£±·³¤Ë¹çÎ®¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆüÀï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¶»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£³£±¤ÈÇòÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡££··î£³£±Æü¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£´²ó£±¡¿£³¤ò£³¼ºÅÀ¤Ç£±Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¡¢£¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤Ê¤ë£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£