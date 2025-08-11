ＳＫＥ４８の中野愛理が１１日、都内で１ｓｔ写真集「可愛いと言って欲しい」の発売記念イベントを開催した。

初の一冊に中野は「発売されるまで実感が湧いてなかったんですけど、たくさんイベントをさせていただく中で写真集を手にとる度に実感が湧いてきています」と声を弾ませた。スタッフから提案されたというタイトルについて「かわいいでいっぱいの写真集を作りたいと思っていたので、ぴったりだなと思いました」とした上で、仕上がりについて「かわいいがあふれていて、私の『かわいいと言ってほしい』という気持ちが表れていると思います」とアピールした。

見どころについては「ランジェリーだったり水着のカットが多いんですけど、それを感じさせないくらい爽やかな写真集になっていて大人っぽい感じになったと思います」と満足げ。自身のチャームポイントである長いまつ毛を存分に発揮したカットもあり「顔で勝負しているページもあります」と胸を張った。

メンバーからの反響について「タイトル通り『かわいい、かわいい』と言ってくれた」と明かしたが、普段の活動でかわいいと言われることは少ないと告白。８月末での卒業が決まっており「アイドルって承認欲求の塊なので、愛されたいです」と残りの活動期間に向けてお願いしていた。