◆第１３６回ベルリン大賞・独Ｇ１（８月１０日、ホッペガルテン競馬場・芝２４００メートル、良）

ドイツ伝統のＧ１競走に６頭が出走し、単勝１・２倍の断然人気に支持されたレベルスロマンス（セン７歳、英＆ＵＡＥ・チャーリー・アップルビー厩舎、父ドバウィ）が同レース３年ぶりの勝利で、８度目のＧ１勝利を挙げた。主戦のウィリアム・ビュイック騎手が米仏遠征のため、１９歳のビリー・ロックネイン騎手との初コンビとなり、同騎手は自身初のＧ１初勝利。単勝１・２倍の圧倒的人気に見事、応えた。

レースは２番手から進め、逃げていた２番人気のジュンコ（レネ・ピーヒュレク騎手）を外からかわして先頭へ。内でジュンコが抵抗し、マッチレースとなったが、前に行かせず３／４馬身差で勝利を決めた。

同馬を所有するゴドルフィンのホームページでロックネイン騎手は「言葉では言い表せない恍惚とした気持ちです。この色（ブルー）の勝負服で騎乗でき、このような馬に騎乗できる機会を得られたことは本当に幸運です。ビュイック騎手に心から感謝します。昨夜、彼と話しましたが、彼は私に何をすべきかを的確に教えてくれました。レベルスロマンスはまさにスター馬です」とコメント。アップルビー調教師は「カナディアンインターナショナルステークス・Ｇ１（１０月５日、カナダ・ウッドバイン競馬場・芝２２００メートル）に行くでしょう」と今後について話した。

レベルスロマンスはブリーダーズＣターフ・米Ｇ１を２勝や昨年のドバイ・シーマクラシックなどを制している世界的な名馬。先月のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳでは２年連続の３着になっていた。

ベルリン大賞は１着賞金が１０万ユーロ（約１６３１万円＝フランスギャロの２０２５年レートで１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。２０２４年には松島正昭氏の共同所有馬アルリファーが勝っている。