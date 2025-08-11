¡Úµð¿ÍÀï¤ß¤É¤³¤í¡Û½éÀïÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤ÏÅìµþ£Ä¤ÎÃæÆüÀï¤Ç£¸ÅÐÈÄ¤·¤Æ£´¾¡£°ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£±Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢£¹Ï¢ÀïºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ëÃæÆü¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ï¸Í¶¿¡£º£µ¨¤Ï£²·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£±£³ÅÐÈÄ£³¾¡£¶ÇÔ¤È»×¤¦¤è¤¦¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ó°Ì¤Îºå¿À¤òÌÔÄÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸Í¶¿¤ÎÅìµþ£Ä¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£µµåÃÄ¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃæÆü¤Ë¤Ï£¸ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç°ìÅÙ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åìµþ£Ä¤Ç¤ÏÄÌ»»£µ£¸ÅÐÈÄ£²£¶¾¡£±£´ÇÔ¡£Åìµþ£Ä¤Ç¤ÎÂÐÀïÁê¼êÊÌ¾¡ÇÔ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
Áê¼ê¡¡¡¡¡¡ÅÐÈÄ¡¡¾¡¡½ÇÔ
£Ä£å£Î£Á¡¡£±£³¡¡£µ¡½£´
ºå¡¡¡¡¿À¡¡£±£²¡¡£¶¡½£µ
¹¡¡¡¡Åç¡¡¡¡£¹¡¡£´¡½£±
¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¡¡£¹¡¡£³¡½£±
Ãæ¡¡¡¡Æü¡¡¡¡£¸¡¡£´¡½£°
¸òÎ®Àï¡¡¡¡¡¡£·¡¡£´¡½£³
¢¨¸òÎ®Àï¤Ï¥Ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤¹¤Ù¤Æ
¡¡ÃæÆüÀï¤Ï£¸ÅÐÈÄ£´¾¡£°ÇÔ¡£¤³¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢½éÀï¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢¡£³Ï¢Àï¤ÎÍ½ÁÛÀèÈ¯¡Ê£±£±Æü¤ÏÍ½¹ð¡Ë
£±£±Æü¡¡µð¿Í¡á¸Í¶¿¡¢ÃæÆü¡á¥á¥Ò¥¢
£±£²Æü¡¡µð¿Í¡á¿¹ÅÄ¡¢ÃæÆü¡áÂçÌî
£±£³Æü¡¡µð¿Í¡áÅÄÃæ¾¡¢ÃæÆü¡áÌø
¢¡º£¥«¡¼¥É¤ÎÃÏ¾åÇÈ¡¦£Â£ÓÊüÁ÷¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë
£±£±Æü¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£´»þ¡Á¡Ê»³ËÜ¾»»á¡Ë
£±£²Æü¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£¸»þ¡Á¡ÊÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡Ë
£±£³Æü¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£¸»þ¡Á¡ÊÃ«繫¸µ¿®»á¡Ë¡¡