「人生は一度きりだから」2年住んだ家を捨て移住計画スタート｜新築を2年で売って移住した話【ママリ】

著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を売りに出し、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。『新築を2年で売って移住した話』第1話をごらんください。

おおえもんさんは、夫が在宅勤務で働ける会社に転職したことで、かつては諦めていた移住を再び考え始めます。夫に移住の話をしてみると、「人生は一度きりだから、移住しちゃおうか」と、前向きな返答。始まった移住計画に、胸が高鳴ります。

おおえもんさん夫婦は、2人の子どもと一緒に、東京の一軒家で暮らしています。そんな中、夫は病んでしまって休職。ほどなくして回復し、転職活動にいそしみます。

夫の転職先は、ほぼ在宅勤務で働ける企業でした。「来年から子どもを、どこの保育園に入れようか」と考えるおおえもんさんはふと、「東京にずっと住んでいくのかな？」と疑問を抱きます。

おおえもんさんには、昔から移住を考えては諦めてきた経緯がありました。まだあいまいな気持ちですが、夫に移住の話をしてみます。夫の「人生は一度きりだから、移住しちゃおうか」という言葉に、おおえもんさんはワクワクしてきました。

自宅売却成功のカギは、柔軟さと、芯の強さのバランス

著者・おおえもんさんは、夫の転職をきっかけに移住を決意し、2年間住んだ東京の一軒家を、売却することにしました。家を売るには、不動産会社の選定、売値の設定、内見希望者への対応など、やるべきことが山積みです。おおえもんさん夫婦は、幼い子どもたちと過ごす日常生活と並行しての作業に、時にはストレスを感じる場面もありました。



忙しい中でも、自宅の売却を成功させるためには、柔軟な対応が不可欠です。漫画の中でおおえもんさん夫婦は、成約日数と成約率を参考に売値を調整する、不安なことは不動産会社の担当者に相談し、意見を取り入れるなど、臨機応変に売却を進めていきます。



一方で同じくらい重要なのが、「ここだけは譲れない」という、明確なラインを持つこと。おおえもんさんは、大幅な値引き交渉を受けた際、「応じなければ、買ってもらえなくなるのでは？」と迷います。それでも、「これ以上は無理です」と、自分たちの基準を守った結果、無事に買値よりも330万円高い値段で、家を買ってもらうことができました。



柔軟な対応力と、ブレない芯の強さ。一見正反対に見えるふたつの両立が、自宅売却を成功に導くことを教えてくれるお話でした。

