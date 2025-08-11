熊本県の7市町に大雨特別警報が発表されていることを受け、先ほど石破首相がコメントしました。

石破首相コメント

前線の影響により、線状降水帯を伴う大雨が各地で発生をいたしております。現在熊本県の玉名市、長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市の5市2町に大雨特別警報発表しております。最大級の警戒をお願いをいたします。

私からは8月8日、鹿児島県での大雨に際し、国民の皆様への情報発信、各地の状況の把握等災害応急対策、安全、円滑な避難の支援などに取り組むように指示をしておるところでありますが、このたびの熊本県の状況などを踏まえ、先ほど内閣危機管理監に対して、引き続き被害状況を迅速に把握をすること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第1の方針のもと、政府一体となって災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様方に対し、避難、大雨、土砂災害等に関する情報提供を適時的確に行うこと。これらを改めて指示をいたしたところであります。引き続き対応に全力を尽くしてまいります。

大雨特別警報が発表されている地域の皆様方におかれましては、直ちに身の安全を確保してください。避難所までの移動がかえって危険な場合には、無理をなさらず、崖から離れた場所、浸水しにくい高い場所など、今おられる場所よりも安全な空間に、緊急に避難するなど命を守る行動を最優先していただきますように強くお願いを申し上げます。