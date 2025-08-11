◇ナ・リーグ カブス2―3カージナルス（2025年8月10日 セントルイス）

カブスは10日（日本時間11日）、敵地でのカージナルス戦に惜敗。1点を追う9回には“微妙判定”にも泣かされた。

2―3の9回1死からハップが四球を選んで出塁。代走にバーティーが送られた。次打者・ホーナーが打席に入ると、バーティーは初球から果敢に二盗を試みた。最後はヘッドスライディングで二塁に滑り込んだが、捕手からの送球を受けた二塁手・サジェシがバーティーの左腕付近を触れ、タッチアウトの判定が下った。

すかさずカブス側はチャレンジを要求。かなり際どいタイミングだったもののリプレー検証の結果はアウトのままで判定は覆らなかった。

二盗失敗で2死走者なしとチャンスをつぶしたカブスはその後、ホーナー、スワンソンが連打で好機をつくったもののあと1本がでず、競り負けた。

二盗のアウト、セーフをめぐっては米ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」の公式X（旧ツイッター）が二盗シーンを動画で投稿し「この判定は正しかった？」などと投稿。カブスの地元放送局「マーキー・スポーツ」も当該シーンの写真に「Safe or out？」と記し、微妙な判定だったことを強調した。

試合後、カブスのカウンセル監督は「審判がアウトと宣告したため、覆すことができなかった」とコメント。その上で2点にとどまった打線に「今夜は十分な得点機会がつくれなかった」と指摘した。

この日、先発した今永は6回2/3を4安打3失点も5敗目。鈴木誠也は3打数1安打だった。