¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4¡¼5 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î10Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¡È¿»Æ©¡É¡©ÁêËÀ¤Î»Ñ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬CM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥»¡¼¤Î¹âµé²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æ²¡¹¤ÈÃÖ¤«¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂçÃ«¤¬CM¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡É¤À¡£¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ò´é¤ÎÁ°¤Ç³ê¤é¤»¤ë»ÅÁð¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸å¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢º£¤äÂçÃ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Á´ÂÎ¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï1²óÎ¢¤ËÂè41¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ëºÝ¤ËÆ±¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¡¢½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ABEMA¤Î¼Â¶·MC¤ÎDJ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×»á¤Ï¡¢7·îËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÆ±¾¦ÉÊ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¡£¡Ö¥°¥Ã¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¤â¡È¿»Æ©¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥»¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÇä¾å¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ð¥«Çä¤ì¡×¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤ä´Æ½¤¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤â¡È²½¾ÑÉÊ¡É¤¬¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ë¤âÃÖ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡½¡½¤¤¤ä¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¹¹ð¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤ó¤À´õ¾¯¤Ê¸½¾Ý¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë