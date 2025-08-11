ËÌÄ«Á¯¹ñËÉÁê¡¢ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ï¡Ö·³»öÅªÄ©È¯¡×¤ÈÈòÆñ¤·ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼¨º¶¡Ä´Ú¹ñÂ¦¤ÏÆüÄøÌÌ¤ÇÇÛÎ¸¤«
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡á°ÍÅÄÏÂºÌ¡ÛËÌÄ«Á¯¤ÎÅØ¸÷Å´(¥Î¥°¥¡¥ó¥Á¥ç¥ë)¹ñËÉÁê¤Ï£±£°ÆüÉÕ¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¡¢£±£¸Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤¬¹ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜ¤Î·³»öÅªÄ©È¯¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬£±£±Æü¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÌÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö·³»öÅªÄ©È¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ÈÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¡ÖÀäÂÐÅª»ÈÌ¿¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÄ©È¯¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄêÎã¤ÎÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù(¥¦¥ë¥Á)¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¼«Í³¤Î½â¡Ë¡×¤Ï£±£¸¡Á£²£¸Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌî³°µ¡Æ°·±Îý¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾Ê¬¤¬£¹·î¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ·³¤ÏÌÔ½ë¤äËÉ±ÒÂÖÀª¤Î°Ý»ý¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¤¬¡¢ÆîËÌ¤ÎÂÐÏÃºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹´Ú¹ñÂ¦¤¬±é½¬¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
