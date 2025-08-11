BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、初のコンセプトフォト公開 “ヤングクリエイタークルー”の素顔
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS（コルティス）」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）のコンセプトフォトが11日、公開された。
【ソロカット】個性光る”ヤングクリエイタークルー”「CORTIS」の素顔
今回公開された写真は、アメリカ・ロサンゼルスの中心部およびトラムの停車場で撮影されたもの。「都心を横切るトラムのように、CORTISの創作物で世界の音楽シーンの中心を突き進む」という抱負を込めている。写真に映るメンバーたちは、地面に座ったり、椅子の上に立ったり、自由にポーズを取っている。それぞれ異なる姿勢と視線からは、個々のキャラクターと個性が表れている。
2008年生まれのMARTINはCORTISのリーダー。6年間の練習で培った確かな基礎的な技術はもちろん、生まれ持った才能を兼ね備える。MARTINはデビュー前から多数の楽曲制作に参加し“10代プロデューサー”として注目を集めてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」「Miracle」「Beautiful Strangers」、ENHYPEN「Outside」、LE SSERAFIM「Pierrot」、ILLIT「Magnetic」などのクレジットに名を連ねている。
JAMESは05年生まれのグループの最年長。音楽・振付・映像制作時に活気をもたらす“アイデアバンク”として、練習生時代から特別なクリエイティブ能力を見せてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」、ILLIT「Magnetic」「Cherish（My Love）」「Tick-Tack」の振付制作に参加し、MARTINとともに「Deja Vu」「Miracle」「Magnetic」の楽曲制作にも寄与した。
JUHOONは08年生まれ。主要コンテンツを共同クリエイトするCORTISの中でメンバーの意見をまとめる求心的存在となっている。幼少期からモデル活動を経験し、写真や映像に対する深い理解度とステージ掌握力を持つ。SEONGHYEONは09年生まれの最年少ながら練習生歴約5年を誇り、ダンスや歌など多方面で才能を発揮。練習生時代に制作したトラックだけで100曲を超える。
公開直後からビジュアルで話題を集めたKEONHOも09年生まれ。グループの末っ子ラインであり、少年らしい歌声が魅力で、パフォーマンスや楽曲制作に頭角を現している。
MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOは音楽、振り付け、映像を共同クリエイトする“ヤングクリエイタークルー”。「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味のグループ名のように異なる考えや新しい視点でクリエイトした創作物を披露する。
CORTISは12日午前0時、デビュー作品のイントロ曲「GO!」の振付を盛り込んだConceptual Performance Filmを公開する。続いて18日午後6時にタイトル曲「What You Want」の音源をリリースし、“ヤングクリエイタークルー”の真価を見せる予定。デビュー作品「COLOR OUTSIDE THE LINES」は9月8日午後6時に正式リリースされる。
