Ä¶ÆÃµÞ¥·¥å¡¼¥ä¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç·ü¿âÀ¸ÈäÏª¡¡¡È¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥éÃ´Åö¡ÉÉõ°õ¤Î£±ºý¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤òÂÎ¸½¡×
9¿ÍÁÈÃËÀ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥·¥å¡¼¥ä¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿30ºÐµÇ°¼Ì¿¿½¸¡ÖTRENTE¡×¡Ê¥È¥ì¥ó¥È¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ê¤Ç»£±Æ¡£²»³Ú¤Î¼¡¤Ë°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î»äÊª¤â´Þ¤ó¤ÀÁ´31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤âµÚ¤ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï101ÅÀ¤È¤·¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤ÇÃ£À®´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºî¤ê¹þ¤ó¤À1ºý¡£¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°áÁõ·è¤á¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÈÆþÇ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°áÁõÉô²°¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹½À®¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸«Æþ¤Ã¤¿·ÇºÜ¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö30¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¡£Ä¶ÆÃµÞ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥éÃ´Åö¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥é¤µ¤òÉõ°õ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¹þ¤á¤¿1ºý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ü¿â¤âÀ¸ÈäÏª¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢8·î30Æü¤ËÂçºå¡¢9·î7Æü¤ËÊ¡²¬¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£