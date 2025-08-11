夏の風物詩の花火大会。しかし、近年は物価高騰などの打撃を受け、全国各地で中止・規模縮小が相次いでいます。そんな中、キリンビール株式会社（本社＝東京都中野区）は、今年やむなく中止・延期となった全国の花火大会を復活させる「晴れ風ACTION特別共催 未来につなぐ希望の花火」打ち上げプロジェクトを8月23日、大阪・関西万博会場で開催。その開催決定発表会が7月31日、東京・中野セントラルパーク内で開かれ、花火大会関係者たちのプロジェクトへの思いが語られました。（取材・文：宇都古舞 写真提供：キリンビール）

【写真】トークセッションの様子

万博で日本の花火を世界へ

今回のプロジェクトは、全国7自治体の花火大会に呼びかけて実現。晴れ風ACTIONで集まった一部売上金や寄付金を活用し、打ち上げ予定だった6つの大会の花火玉を大阪・関西万博会場の夜空へ咲かせます。

万博の花火を手がけ、ともにプロジェクトを実施する一般社団法人Japan Fireworks Project代表理事の北條伸一さんは、「開催延期になった花火大会が一堂に会して万博会場に打ち上がります。皆さんには“各地でこういう花火があがるんだ”と、想いを馳せていただく機会になればと思います。

世界各国からもたくさん人が来ているので、“日本の花火はきれいだな”というのを感じてもらい、魅力が世界中に広がればといいと考えています」と意気込みを語りました。



北條さん（撮影：筆者）

「意地でも花火大会を開催したい」

加えて、花火大会に携わる人たちによるトークセッションも行われました。公益社団法人日本煙火協会専務理事の河野晴行さん、全国の花火の歴史・文化を研究するハナビストの冴木一馬さん、万博のプロジェクトに参加する福島県双葉町の「双葉花火」（開催に向け模索中）を運営する有限会社糸井火工代表取締役の糸井秀一さんの3人が登壇。「花火大会の課題や未来」を語りました。

「花火大会における一番の課題は？」という問いに、河野さんと冴木さんから運営資金の課題が一番に挙げられました。また、「花火大会を運営する現場の状況」について糸井さんは、「双葉町は（東日本大震災の被害を受け）住民は100人くらい、企業の数も少ないです。資金の課題もありますが、花火大会をするには住民や行政・警察、ボランティアの皆さんのマンパワーも必要。地域住民と関わり、地域に根ざしていくことがすごく大事です」と話します。「福島県ならではの問題もありますが、問題をクリアしながら、意地でも花火大会を開催したいと思っています」という力強い言葉も聞かれました。

花火大会の存続に向けての想い

次に「花火大会の存続のために何が重要か」の話題に。河野さんは「地域文化として根付く花火大会は、（行政などから）助成金を出して支援してほしい。支援団体のバックアップも大きいです」。冴木さんは「日本の花火は江戸時代から続いている伝統文化。世界でも非常に珍しい。多くの方々の理解と応援が必要だと思います。晴れ風ACTIONのような取り組みを少しでも多くの皆さんに知っていただければ」と話しました。

最後に、「地方において花火大会の力は大きい。各地域で花火大会を継続するためには、皆さんの支援が必要です」（河野さん）。「日本の花火は世界一の芸術品。それを永遠に残して行ければ。花火は平和の象徴です」（冴木さん）。「花火大会は、東日本大震災やコロナの感染拡大も乗り越えてきました。晴れ風ACTIONのような取り組みが普及し、全国の花火大会を支えてくれたら」（糸井さん）と、それぞれメッセージを発信しました。

左からキリンビールマーケティング部・村井志帆さん、河野さん、冴木さん、糸井さん、北條さん（写真提供：キリンビール）