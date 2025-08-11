【お姉ちゃんの呪縛】「お母さんが言ってあげる！」妹の告げ口と実母の暴走＜第14話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第14話 ミカコの気持ち：お姉ちゃん、意味わかんない！
【編集部コメント】
ミカコさんは、自分がいかに失礼なことを言ったか自覚がないのですね。今まで姉妹が一見仲良さそうに見えていたのは、キョウカさんが我慢して受け入れていたからこそ。受け入れる側のキョウカさんが拒否をした時点で、姉妹は終わってしまう関係だったのです。そして姉妹をそんな関係性にしてしまったのは、紛れもなく両親。そのことに気がつかない実母さんは、一方的にミカコさんの言葉だけを信じてキョウカさんに連絡をしてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
