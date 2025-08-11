¡Ú½ÂÂÚ¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ» ²¼¤ê Ê¡»³ÅìICÉÕ¶á¡Ê¹Åç¡¦»³¸ýÊýÌÌ¡Ë¤Ç¼ÖÎ¾²ÐºÒ¡¡²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤Þ¤ÇÌó14¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú11Æü¡¦Àµ¸á¸½ºß¡Û
³Þ²¬»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë¸áÁ°9»þ15Ê¬¤´¤í¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²¼¤ê¡¢Ê¡»³ÅìICÉÕ¶á¤Ç¡Ö¼ÖÎ¾¤¬1Âæ±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¼Ö³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½Ð²Ð¤·¤¿¼Ö¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ» ²¼¤ê ¼ÖÎ¾²ÐºÒ ¡¡Ìó14¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡¡¡ÚÊ¡»³ÅìICÉÕ¶á¡Û
¤³¤Î²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó14¥¥í½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê11Æü Àµ¸á¸½ºß¡Ë¡£