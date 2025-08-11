°ÛÎãà¤ª¤Í¤À¤êá¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á⁉¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤ÍÄ¶¡Ö¤Ê¤ó¤Æ±ð¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢âÁ¤·¤¤¡Á¡×
¡¡¸µSKE48¡¢AKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà(28)¤¬¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥¥Ë¤Îà¤ª¤Í¤À¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Ê¤Î¤Ë±«Í½Êó¤Ç¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÀÄ¶õ¤È¾Ð´éÁ´³«¤Î»°½Å¤Î³¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÉáÃÊ¤Ï»°½Å¤ËÁ¥Äà¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤éº½ÉÍ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡¡¥ª¥È¥Ê¥Ô¥ó¥¯¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×(ÊõÅç¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¡ª¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¿åÃå°Ê³°¤Î¤ª¼Ì¿¿¤â¤¤¤¤¤Í♡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¾Ð¡×¤È°ÛÎã¤Îà¤¤¤¤¤Í¡¡¤ª¤Í¤À¤êá¤òÍ×ÀÁ¡£
¡¡¤½¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬24000·ï¤òÆÍÇË¤·¡¢¾¾°æ¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÄÉ²Ã¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¿åÃå¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ó¥¥Ë¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ã¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ±ð¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢âÁ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×¤Ï9·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£