ºùÌÚ»çÇµ¤µ¤ó¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ½¸¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ï»½½ºÐÁ°¸å¤È»×¤·¤ÃË½÷¤ÎÆâÌÌ――¸ÍÏÇ¤¤¤ä³Ð¸ç¤¬ºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÏ¿ºî¤Î¡Ö¤Ò¤â¡×¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¡ÖÏ·¿Í¤ÎÎø¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¾ï¤ËºùÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁÏºî°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ëÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤òÂÐÃÌ¤Î¤ªÁê¼ê¤Ë¡¢ÁÏºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î¹¬Ê¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÈÂçÃÝ¤µ¤ó¤Î¡È¤´±ï¡É
――¤ªÆó¿Í¤Î¸òÎ®¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºùÌÚ¡¡ÃÎ¿Í¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤ËÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤ËÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºùÌÚ¡¡ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Æó¼¡²ñ¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²¿Ç¯Á°¤À¤í¤¦¤Í¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤¬¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤Ê¡£¤¢¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤È¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶È´¤¤Ç¤â¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾ÊÌ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¤¿¤Á¡¢Æó¤«·î¤Ë°ì²ó¤°¤é¤¤°û¤ß²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤¬¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃÝ¤¬¶â¤ò½Ð¤¹¤«¤é¡¢¥¿¥À¼ò¤¬°û¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤Î°û¤ß²ñ¤ËÍè¤¿¤Î¤¬ÉðÅÄº½Å´¤È¤«¡¢¹â¶¶¸»°ìÏº¤È¤«¡£
ºùÌÚ¡¡ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºùÌÚ¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½ã¤µ¤ó¤Ï¼Ù¿´¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥®¥È¥®¥È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¤¤ä¡¢Î¢¤Ïº²ÃÀ¤À¤é¤±¤À¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º²ÃÀ¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤»¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£²Î¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î²Î¤Ê¤ï¤±¤è¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀÅ¤«ー¤Ë¡¢ÀÅ¤«ー¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤µ¡£²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£
ºùÌÚ¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤´±ï¤Î»òÊª¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤âÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤´±ï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¶¤È»Õ¾¢¤È¥Ö¥ëー¥Üー¥¤¤È¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñー¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ
――¤´±ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤Î°ìÊÔ¡Ö¤Ò¤â¡×¤¬¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¡Ö¤Ò¤â¡×¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¢¤ó¤Ê¤¸¤¸¤¤¤Î¥Ò¥â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¼·½½´ö¤Ä¤À¤Ã¤±¡¢ÀßÄê¤¬¡£
ºùÌÚ¡¡¼·½½»ÍºÐ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¤·¤«¤â¡¢Ï·¿Í¤Ð¤«¤ê¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖÏ·¿Í俱³ÚÉô¡×¡£¤¹¤´¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºùÌÚ¡¡ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢É¬¤º²¿¤«¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì½ñ¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤Î¥¿¥Í¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¡¢¤í¤¯¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£ºùÌÚ¤µ¤ó¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡¢²¶¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Î²¿¤«¤¬¿¨¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£
ºùÌÚ¡¡¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾®Àâ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª»Å»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡²¶¡£µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£
ºùÌÚ¡¡Ìµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡½é¤á¤Æ¥é¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢¼¡¹Ô¤¯¤¾¡¢¹Ô¤¯¤¾¡×¤Ã¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤Ã¤ÈÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¡£ÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤³¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¶¼Ç÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºùÌÚ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¶¼Ç÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¡Ö¤è¤·¤è¤·¡¢ÀäÂÐ¼õ¤±¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥·ー¥Ö¤Î½àÈ÷¤ò¿´¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¶üÏ©¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬¶üÏ©¤Ë¤ª»Å»ö¤ÇÍè¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡½½È¬ºÐ¤Îº¢¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¤¿¤Ö¤ó¡Ö¶ä¤ÎÌÜ¡×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶üÏ©¤ËÂçÈ¢¤Î¥¥ã¥Ð¥ìー¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬½½Âå¤Î»þ¤Ë±Ä¶È¤ËÍè¤¿¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÀµ·î¤ò¶´¤à´ü´Ö¤Ç¡¢Åìµþ¤Ëµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åß¤Î³¤¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬¡Ö²¶¤È»Õ¾¢¤È¥Ö¥ëー¥Üー¥¤¤È¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñー¤Î»Í¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ø²¶¤È»Õ¾¢¤È¥Ö¥ëー¥Üー¥¤¤È¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñー¡Ù¤È¤¤¤¦°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø²¶¤È»Õ¾¢¤È¥Ö¥ëー¥Üー¥¤¤È¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñー¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊè»²¤ê¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Ì¾»ú¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤é¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¤ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£
ºùÌÚ¡¡Ì¾»ú¤¬Æ±¤¸Â¾¿Í¤ÎÊè¤Ë¤ª¹ü¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾»ú¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤ÎÊè¤Ë¤Í¡£¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤½¤³¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Æ»ä¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¤¬ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¶üÏ©¤Î³¤¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»°Ê¬¤Ç´¨¤¤¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£ÀßÄê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÈÌÀ·¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¾®Àâ¤Ç¤·¤¿¤è¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÃ¤É¤¦¤À¡×¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Ò¤â¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¡Ö¤Ò¤â¡×¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤·¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿½÷¤Î¤Û¤¦¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ºùÌÚ¡¡»ä¤Î¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ù¤¬½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¹â¤¤¥±ー¥¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¡¢¼¡¡¢»ä¤Ï¤É¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤Ê¡¢Ï·¿Í¤ÎÎø¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÏ·¿Í¤ÎÎø¤«¤¢¡×¡Ö¥Ò¥â¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ë²£¤Ë¤¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤¬´î¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¡¢ÀäÂÐ¡¢ºùÌÚ¤Ë½ñ¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£
ÂçÃÝ¡¡¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤¬¥Ò¥â¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¼ã¤¤»þ¡¢Ìò¼ÔÃç´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤«¤é·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤Æ¤¿¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤«¤é·Î¸Å¤Ê¤ó¤ÆÂÎÎÏ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡£½÷¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤«¤º¤Ë·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤«¤é¡¢½÷¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤ì¡¢ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÃÝ¡¡ËÜµ¤¤âËÜµ¤¡£¤Ç¤âºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤³¤ì¤ÏÏÃ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«Ëº¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡¢½÷¤Ë¡Ö¶â¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î½÷¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎµÇ°Àé±ß¶ä²ß¤ò»ÍËç½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸å¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¤È¡£¤³¤Î¶â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ÎºÇ¸å¤Î¶â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡£
ÂçÃÝ¡¡Àé±ß»¥¤¬°ìËç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎµÇ°¶ä²ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö²¶¡¢ºÇ¸å¤Î¶â¤ò¤à¤·¤ê¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂÌÌÜ¤À¡£´ö¤é²¿¤Ç¤â¤Ò¤É²á¤®¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºùÌÚ¡¡»ä¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¼¡¤Ë¤½¤ì¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¾¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡£
ÂçÃÝ¡¡¤â¤¦ÃË¤È¤·¤ÆºÇÄã¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£
ºùÌÚ¡¡ÃË¤Ã¤ÆºÇÄã¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¤¬ºÇÄã¤À¤è¡£ºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤éÇÏ¼¯¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¶â¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤°¤é¤¤¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¯¤ï¤±¤è¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎµÇ°¶ä²ß»ÍËç¤À¤«¤é¡£
ºùÌÚ¡¡µã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦¤Û¤ó¤ÈÇÏ¼¯¤ÇÂÌÌÜ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡»ä¤Ï¤½¤³¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃË¤Î¿Í¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÃË¤Î¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤Ç¤¹¤´¤¯¸å²ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿½÷¤Î¤Û¤¦¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÃÝ¡¡ÅÏ¤·¤¿½÷¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©
ºùÌÚ¡¡¤¿¤Ö¤ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¡¢ÀÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤òË¬¤Í¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤À¤è¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ºùÌÚ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡©
ÂçÃÝ¡¡¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¤¤ÃÊü¤·¤À¤«¤é¤µ¡£
ºùÌÚ¡¡½µ´©»ï¤Ë¥Í¥¿¤òÇä¤é¤ì¤¿¤é·ù¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¿Þ¡¹¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
ºùÌÚ¡¡¥Á¥¯¤é¤ì¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¥Á¥¯¤é¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ã¤¤¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ºùÌÚ¡¡¥Á¥¯¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Îº¬µò¤Ï¡©
ÂçÃÝ¡¡Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊÌ¤ìºÝ¤ËÁê¼ê¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ïº¨¤ß¤òÇã¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºùÌÚ¡¡¤¤ì¤¤¤ÊÊÌ¤ìÊý¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´ë¶ÈÈëÌ©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
ºùÌÚ¡¡¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡£¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´°÷¤È¤¤ì¤¤¤ËÊÌ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£±ø¤¤ÊÌ¤ìÊý¤â¤¹¤ê¤ã¡¢¤Ò¤É¤¤ÊÌ¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤Ë½÷¤¬°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡²¶¤Í¡¢¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´é¤âÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤º¢¡¢²¿¤«¤ä¤ê¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£
ºùÌÚ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÃÝ¡¡¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡£É÷´ÖÅÎÉ×¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²¶¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¤ÆóËçÌÜ¤ÎÉ÷´Ö¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢²¿¤«¤ä¤ê¤½¤¦¤Ê´é¤À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È²¶¤ÏÂª¤¨¤¿¤Î¤Í¡£¤½¤Îº¢¤Î²¶¤Ï¡¢·àÃÄ¤Ç¤â¤Úー¤Úー¤¸¤ã¤ó¡£¼Çµï¤â²¼¼ê¤Ç¡¢²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Úー¤Úー¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«¤ä¤ê¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£¤Ç¤â¡¢½÷¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤¤¤Ä²¿¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¸¸ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È½÷¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ö¤â¤¦·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¡£
ºùÌÚ¡¡¡Ö¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¡£
ÂçÃÝ¡¡¡Ö¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï·ë¶É²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤è¤Ê¤é¡×¡Ö»ä¤ÎÌÜ¤Îºø³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ½÷¤¬»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ÁÛÁü¤À¤±¤É¤Í¡£
¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë
――ºùÌÚ¤µ¤ó¤¬ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤«¤é¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
ºùÌÚ¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡©
ºùÌÚ¡¡Ï·¿Í¤ÎÎø¤Ã¤Æ¡¢»ä¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤Âêºà¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÀÚ¤Ê¤¤¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬ÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µã¤¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¾®Àâ¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÄ©Àï¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¾®Àâ¤Ïµã¤¾Ð¤¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¡©
ºùÌÚ¡¡Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¤¤Ï¤È¤¯¤ËÆñ¤·¤¤¡£µã¤«¤»¤¿¤êÅÜ¤é¤»¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤´¶¾ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤âÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¦¤ÈÂçÊÑ¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤â¡×¤Ï¤È¤¯¤Ë¡£
ÂçÃÝ¡¡Ï·¿Í¤ÎÎø¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡Îø¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¦¤ó¡£Ï·¿Í¤Î¥Ò¥â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î¿Í¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¿Í¤À¤è¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈþÍÆ»Õ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤Ê¥Ò¥â¤ÎÍÜ¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡£¹¾Î¤»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºùÌÚ¡¡¡Ö¤Ò¤â¡×¤Î¹¾Î¤»Ò¤Ï¡¢Ï¯¿Í¤ò¥¢¥´¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ï¯¿Í¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Î¥È¥ì¤¬¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢ABC¥Þー¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É×ÉØ¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æµ¤¸¯¤¤¹ç¤¦¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡µ¤¸¯¤¤¹ç¤¨¤Ð¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤·Á¤ÎÃË½÷¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÂçÃÝ¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿¥Ò¥â¤ÎÏÃ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Îø¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºùÌÚ¡¡¤É¤ó¤ÊÏÃ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¤¤¤Æ¤µ¡£²¶¤Î¤È¤³¤í¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¡£Á°»õ¤¬¤â¤¦¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É»õ·Ô¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤Î¡£¤½¤¤¤Ä¤¬¡¢²¶¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤ËÎø¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬²¶¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤ª¤Þ¤¨Á°»õ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤³¤Ê¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÃÝ¡¡¡ÖÆó½½ºÐ¤«¤½¤³¤¤¤é¤Î½÷¤Ë¡¢²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤ª¤Þ¤¨¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬¡ÖÂçÃÝ¡¢µö¤·¤Æ¤¯¤ì¡£ºÇ¸å¤ÎÎø¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºùÌÚ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÃÝ¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎÎø¤¸¤ã¤Í¤¨¡¢¤Ð¤«¤ä¤í¤¦¡ª¡¡¤â¤¦ÌÀÆü¤«¤éÍè¤ó¤Ê¡£½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ºÇ¸å¤ÎÎø¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤À¤Ã¤Æ½÷Ë¼¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤½¤¤¤Ä¡£
ºùÌÚ¡¡ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¥·ー¥ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡ºÇ¸å¤ÎÎø¤ÎÁ°¤Ë»õ¤ò¼£¤»¤Ã¤Æ¡£
ºùÌÚ¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»õ¤¬Àè¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡Ï·¤¤¤é¤¯¤ÎÎø¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿ÃË¤ÎÂÌÌÜ¤ÊÎø°¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¥Û¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥Ò¥â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥â¤ÎÏÃ¤òºùÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡£¤â¤¦Á´Á³°ã¤¦ÏÃ¤À¤«¤é¡£ºî²È¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¥Í¥¿¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î¸ª¤Ë¤Ô¤é¤Ô¤éºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥×¥é¥¤¥É
ºùÌÚ¡¡Ï·¿Í¤Î¥Ò¥â¡¢Ï¯¿Í¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡£
ÂçÃÝ¡¡¥Ò¥â¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£º¬Äì¤«¤éÊ¤¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Í¡£²¶¤Ï°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¥Ò¥â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥éー¥á¥ó²°¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢½÷¤Ë¡ÖºâÉÛ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆºâÉÛÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬¤½¤ÎºâÉÛ¤«¤é¥éー¥á¥óÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥Ã¥×¤â¤¢¤²¤Æ¡¢Å¹¤ò½Ð¤Æ¤«¤éºâÉÛ¤ò½÷¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¿¦¶È¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ò¥â¤È¤¤¤¦¿¦¶È¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¥Ò¥âÁü¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ÏÊÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥â¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Ò¥â¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤è¡£²¶¤Î¥Ò¥âÆ»¤Ï¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤¢¡¢¥Ò¥âÆ»¡£
ÂçÃÝ¡¡¤Ç¤â¡¢Í¥¤·¤¤¥Ò¥â¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢²¶¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶ò¤Ë¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÂÌÌÜ¤Ê¤ä¤Ä¤À¤±¤É¡¢½÷¤Ë¥â¥Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Í¥¤·¤µ¤Î²ô¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤Ê¤Î¡£´é¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥â¥Æ¤ë¤ó¤À¡£½÷¤Ï¤½¤¤¤Ä¤«¤éÍ¥¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥Ò¥â¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºùÌÚ¡¡¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¥Ò¥â¤ÎÆ¯¤¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£½÷¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÂçÃÝ¡¡°ì¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ï¤ä¤¯¤¶¤Î¥Ò¥â¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¤ä¤¯¤¶¤Î¥Ò¥â¤Ï¡¢½÷¤ò½³Èô¤Ð¤·¤Æ²¥¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÀÖ¥Á¥óÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÊú¤Äù¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤µ¤ó¤¶¤ó¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤Ò¤â¡×¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦Í¥¤·¤¤ÃË¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¤¦¤Á¤Ï¤¤¤Þ»ä¤¬À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£É×¤ÏÏ»½½Ï»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î²¿Ç¯¤«¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²¿ÅÙ¤â¾×ÆÍ¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡Âç»ö¤À¤«¤é¤Í¡¢ÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï¡£
ºùÌÚ¡¡ÃË¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤Ç¹ü³Ê¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡£
ºùÌÚ¡¡É×¤¬¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¸æÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë»ä¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î´Ø·¸¤ÎÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë»þµÞ¤ËÉ×¤¬²È»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡¤Û¤¦¡£
ºùÌÚ¡¡¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤ÏÀö¤Ã¤¿ÀöÂõÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¾ö¤ó¤Ç¥¿¥ó¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Þ¤á¤Ê¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¾ö¤à¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¼Ãå¤ò½Å¤Í¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë»þ¤ËÃ¦¤¤¤À¤â¤Î¤ò¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ÐÀöÂõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ã¦°á½ê¤Ë¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¾ö¤Þ¤ì¤¿Àö´éÍÑ¤Î¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬½Å¤Í¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤Õ¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë½»¤Þ¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤È¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤À¤È¡£¤½¤ì¤«¤é»ä¤Ï¿©»ö¤Î¸å¤ÎÀö¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Àö¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¡¢É×¤Ë´Å¤¨ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¥Ò¥â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·è¤·¤Æ¡£É×¤Ï»Í½½Ç¯´Ö¡¢¸øÌ³°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂç³Ø¤Ø¹Ô¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ç»ä¤¬¾®Àâ¤Ç²Ô¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¡¡Çä¤ì¤Æ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄâ¼ç¤Ë¤Ê¤ëÃË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬AD¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ë¶É¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢½÷¤Î²Ô¤®¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¥ー¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÄü¤á¤é¤ì¤ì¤Ð½÷Ë¼¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£
ºùÌÚ¡¡Äü¤á¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃË¤¬¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¾ö¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÇÄü¤á¤ë¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë·èÃÇ¤¬¤Ê¤¤¤È¡£
ºùÌÚ¡¡¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ë¤Ï¤½¤Î·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ë»þ¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£
ÂçÃÝ¡¡ÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¤Í¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¥×¥é¥¤¥É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¸ª¤Ë¤Ô¤é¤Ô¤éºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¨¤Ð²¿¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡£
¡¡½÷Í¥¤Ç¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¿©¤¨¤Ê¤¤ÃË¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤ÏÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤Ô¤é¤Ô¤é¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Àì¶È¼çÉØ¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¤òÃË½÷µÕÅ¾¤·¤¿»þ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾¼ÏÂ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬²È¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï²È»öÏ«Æ¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤À¤±¤Ç¤âµï´Ö¡¢¿²¼¼¡¢Âæ½ê¡¢¿å¤Þ¤ï¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¡£ºÇ¶á¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤È¸¤¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â´Þ¤á¤ÆÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÃ¯¤«¤Ë±Â¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸Þ½½Âå¤ÎºÇ¸å¤Î»°Ç¯´Ö¤Ç½ñ¤¤¤¿Ï»ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ
――¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹âÇ¯¤¬Îø°¦¤Î¼êÁ°¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºùÌÚ¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¡£½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Ç¤âÃç¤è¤¯¤Ê¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¦¤ó¡£
ºùÌÚ¡¡²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹ー¤Ã¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ§¤óÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬Îø°¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¬ÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¬ÊÌ¤Ï²¿¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¾ðÇ®¤ÈÊ¬ÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê¬ÊÌ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±½Å¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡£¼å¤µ¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¨¤ÆÎø°¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÃÝ¡¡¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
ºùÌÚ¡¡¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡£
ÂçÃÝ¡¡¡ÖÅÆ¤Ë³Ñ¡×¤À¤Ã¤±¡£¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊÔ¡£½½Âå¤Îº¢¤ËÊ¸ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢»Í½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÎø°¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¹Ô¤Ã¤ÆÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¤â¡¢»Í½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡´üÂÔ¤â¤Û¤Î¤«¤Ç¡¢·ë²Ì¤â¤Û¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¤è¤í¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖÅÆ¤Ë³Ñ¡×¤ÏºùÌÚ¤µ¤ó¤Î¤½¤Î½ñ¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤Ë¤ÏÎø°¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡£
ºùÌÚ¡¡Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ã¤¤º¢¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¿·´±Ç½ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÎø°¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤´Ø·¸¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÝ¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Þ¤Þ¤Î´Ø·¸¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ÎÊý¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Îø°¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ø¥ß¥ê¥ª¥ó¥À¥éー¡¦¥Ù¥¤¥Óー¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¤¢¤Î±Ç²è¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡ÃË¤ÎÂ¦¤«¤é¤ÏÎø°¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£½÷¤Î¿Í¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ºùÌÚ¡¡¤Ê¤À¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¤Ï¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤éÃË¤ÎÂ¦¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤À¤±¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡¡Æó¿Í¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½÷¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¢¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¯¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃË¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤È»ÈÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áá¤¯¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£
ºùÌÚ¡¡¼õ¤±¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ì¤Ï¼õ¤±¿È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºùÌÚ¡¡½÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÎø°¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤¦¡£²¶¤«¤é¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£Ç¯¿©¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£¤³¤¤¤Ä¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤¾¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ó¤À¤è¡¢½ªÅÅ¤Î»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤é¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤¦¤«¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤Ï½ªÅÅ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÂçÃÝ¡¡Ê¬ÊÌ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤ÃË¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£
ºùÌÚ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢»ä¤Î½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï³¨¶õ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¢¡£Èþ¤·²á¤®¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡Ê¬ÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê¾ò·ï¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¡Ö¤Ò¤â¡×¤ÎÏ¯¿Í¤ß¤¿¤¤¤ËÀÅª¤Ê¤³¤È¤¬ÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
ºùÌÚ¡¡¤¤¤Þ¤·¤ß¤¸¤ß¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾ðÇ®¡Ù¤Ï»ä¤Î¸Þ½½Âå¡¢¸Þ½½¼·¤«¤éÏ»½½¼êÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»°Ç¯´Ö¤Ë½ñ¤¤¤¿Ï»ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»°Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÏ»ËÜ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²º¤ä¤«¤Ê¡¢¿´¤¬ÇÈÎ©¤¿¤Ê¤¤Ï·¸å¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤É¤ì¤â¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
ÂçÃÝ¡¡¤µ¤Ã¤¤Î¡ÖÅÆ¤Ë³Ñ¡×¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤±¤É¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤è¡£
ºùÌÚ¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤è¡£¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£
ºùÌÚ¡¡¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¡£¤¦ー¤ó¡£²¿¤«½ª¤ï¤ê¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤Þ¤À±ó¤¤Àè¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÌÑÁÛ¤À¤±¤É¡£
ºùÌÚ¡¡ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÊÌ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÇ®ÇÉ¡©
ÂçÃÝ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¾ðÇ®¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡£¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦´Ø·¸¤Ë¿Ê¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Àè¤Î¤³¤È¤Ï¡£¾®Àâ¤Ë¤Ï¤³¤È¤ÎÁ°¸å¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÎäÀÅ¤ËÆÉ¤á¤ë¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¾¡×¤Ã¤Æ¸å¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¸å¤Ç»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¾ì¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
ºùÌÚ¡¡¸åÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÏÃË½÷¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¾®Àâ¤Î¤Û¤¦¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤¢¤Î¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤é½ñ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¿Í¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç½ñ¤¯¤È¤«¤½¤ó¤Êµ¤Éé¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤È½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¡£
ÂçÃÝ¡¡¤½¤ì¤Ï»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¡£
ºùÌÚ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦½¬¤¤À¤È¤¤¤¦¤«¡£½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃÝ¡¡¤â¤¦Á´¿È¾®Àâ²È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ì¤Ð¥Í¥¿¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤½¤ì¤¬¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
ºùÌÚ¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¾®Àâ²È¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¥Ä¤ÎÌÓ¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ÂçÃÝ¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¡©
ºùÌÚ¡¡¤Ç¤Ï»ä¤â¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤È½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£
ÂçÃÝ¡¡²¶¡¢¤â¤¦¤¢¤ó¤Þ¤ê¥±¥ÄÌÓ¤âÀ¸¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
2025.6.20　文京区にて
「すばる」2025年9月号転載
情熱
榊木 詩音
2025年7月4日発売
¾ðÇ®¤ÈÊ¬ÊÌ¤Î¤¢¤ï¤¤¤ËÍÉ¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
40Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È――¡ÖÅÆ¤Ë³Ñ¡×
¡Ö¥Ü¥±¤¿¤é´Ø·¸²ò¾Ã¡×¤¬¾ò·ï¤Î70Âå¥Û¥¹¥È¤ÈÈþÍÆ»Õ――¡Ö¤Ò¤â¡×
ÃÙºé¤¾®Àâ²È¤È²áµî¤ò¤¢¤«¤µ¤ÌÂç³Ø¶µ¼ø――¡Ö¾ðÇ®¡×
¤Û¤«¡¢Á´6ÊÔ¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥íー¥ä¥ë¡Ù¡¢Ãæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø²ÈÂ²¤¸¤Þ¤¤¡Ù¤ËÏ¢¤Ê¤ë¡¢À¸¤ÏÇ¤¦Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£