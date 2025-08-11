¸á¸å¤Ï°ìÃ¶¹ß¤êÊý¼å¤Þ¤ë¡¢Ìë¤Ï½ê¡¹¤ÇÍë±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤Ë¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(11Æü11»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¿·³ãÃÏ°è¡¦´äÁ¥ÃÏ°è¡¦¿·È¯ÅÄÃÏ°è¡¦º´ÅÏ¤Ë¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¤È¡Ú¹¿¿åÃí°ÕÊó¡Û¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¡Ú¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡Û¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤È¸ÞÀôÃÏ°è¤Ë¡ÚÂç±«Ãí°ÕÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼±Û¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï¡ÚÅÚº½ºÒ³²¡Û¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡11Æü(·î)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤
¸á¸å¤Ï°ìÃ¶±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ß¤êÊý¤â¼å¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¡¹¤ÇÍë±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡11Æü(·î)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢29～30¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£10Æü(Æü)¤è¤ê5¡î¤¯¤é¤¤¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÂÎÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥à¥·¥à¥·¤È¤·¤¿½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢¿·³ãÃÏ°è¡¦´äÁ¥ÃÏ°è¡¦¿·È¯ÅÄÃÏ°è¡¦º´ÅÏ¤Ë¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¤È¡Ú¹¿¿åÃí°ÕÊó¡Û¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¡Ú¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡Û¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤È¸ÞÀôÃÏ°è¤Ë¡ÚÂç±«Ãí°ÕÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼±Û¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï¡ÚÅÚº½ºÒ³²¡Û¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡11Æü(·î)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤
¸á¸å¤Ï°ìÃ¶±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ß¤êÊý¤â¼å¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê¡¹¤ÇÍë±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡11Æü(·î)¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢29～30¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£10Æü(Æü)¤è¤ê5¡î¤¯¤é¤¤¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÂÎÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥à¥·¥à¥·¤È¤·¤¿½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£