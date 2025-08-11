¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê3¥«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±Ä´À°³«»Ï¡Ä¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡ÖÃ¯¤â¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤º¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤êÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤è¤ëÄäÀï¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤â¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢15Æü¤Ë¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â²Ã¤¨¤¿3¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬´°Á´¤ËËþÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁÐÊý¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£