Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥·¥å¡¼¥ä¡¢¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡È°ÛÎã¡É·ü¿âÈäÏª¡¡ÂÎ»éËÃÎ¨6¡ó¤Î¡Èµæ¶ËÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥È¡É¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ØTRENTE¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼èºà²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ü¿â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÚÆù¥Ý¡¼¥º¡ª¤µ¤¹¤¬¤ÎÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ä
¡¡È¯ÇäÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥·¥å¡¼¥ä¤Ï¡Ö¥½¥í¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Ã£À®´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÂÎ»éËÃÎ¨6¡ó¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Àµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥È¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëº£ºî¡£¥·¥å¡¼¥ä¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿©»ö¤ä¶Ú¥È¥ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ÛÎã¤È¤Ê¤ë·ü¿â¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¸ª¤ÈÏÓ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆùÄË¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·Ú¡¹¤È·ü¿â¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈSpecial Edition¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÅ¸³«¡£¥·¥å¡¼¥ä¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö¥Ñ¥ê¡×¤Ç»£±Æ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö30¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTRENTE¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤òµÇ°¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¼¡¤Ë°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î»äÊª¤â´Þ¤ó¤ÀÁ´31¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤âµÚ¤ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¾ð¤òÈäÏª¡£Ä¶ÆÃµÞ¤Ç¤Ï¡È¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥éÃ´Åö¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÀÚ¤Î¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤òÉõ°õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë8·î11Æü¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥Õ¥¡¥óÌ¾¾Î¡Ö8¹æ¼Ö¡×¤Î¡È8¡É¤È¼«¿È¤Î¡Ö11¹æ¼Ö¡×¤Î¡È11¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿È¯ÇäÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
