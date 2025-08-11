¡Ö¥«¡¼¥É¤ÏÂÅÅö¡×ÀîºêDF¡¢Áê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÅÝ¤¹ÄËº¨¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤Ç2ËçÌÜ¥¤¥¨¥í¡¼¡ªÁ°È¾¤À¤±¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î2¿ÍÂà¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×°Õ¸«ÍÍ¡¹
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 2¡Ý5 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ê8·î9Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÅÝ¤¹ÄËº¨¤Î¡ÈÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎDF¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤¬¡¢ÄËº¨¤È¤Ê¤ë2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼È½ÃÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï9Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£4Ê¬¤ËMFµÌÅÄ·ò¿Í¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢15Ê¬¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþ¤ÎDF¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬ÂÎ¢¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¡¼2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿45¡Ü7Ê¬¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÀîºêF¤Ï±¦CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬À¸¤«¤·¤¤ì¤º¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òFWº°ÌîÏÂÌé¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£ÁÇÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë´ó¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º°Ìî¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°ú¤Çí¤¬¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º°Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤êÅÝ¤¹¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¿³¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍ¦¿Í¼ç¿³¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌÂ¤ï¤º¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£23Ê¬¤Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤Ï2ÅÙ¤Î·Ù¹ð¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ÎÅÄîµÁðÌ±»á¤¬¡Öº£¤Î¤Ï¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬¡Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¶·¤Î·¬¸¶³Ø»á¤â¡Ö2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²òÀâ¤ÎÎÓÎÍÊ¿»á¤Ï¡Öº°Ìî¤ÏÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¡Ë¤â¤é¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£ºÝ¤Ï¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢·ÚÎ¨¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤â¤é¤¤Êý¤â¤¦¤Þ¤¤¡£ÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°õ¾Ý¤ò°¤¯¸«¤»¤ë¡£ºÝ¤â´°Á´¤Ë»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£Á°¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¿¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ëç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¾å¤²¤Á¤ã¤À¤á¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¥«¡¼¥É¤ÏÂÅÅö¤À¤Ê¡×¡ÖÈ½Äê¼«ÂÎ¤Ï¤Þ¤È¤â¡×¡Ö·ÚÎ¨¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÝ¤¬·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö1Ëç¥«¡¼¥É¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¤ä¤ë¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤·¡¢1Ëç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×¤ÈÂÅÅö¤ÊÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤«¤»¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬½Ð²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿ÀîºêF¤Ï¸åÈ¾¤Ë3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢2¡¼5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë