¡ÚÃæ·Ñ¡Û·§ËÜ¸©7¤Ä¤Î»ÔÄ®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡Ä·§ËÜ»ÔÅÔ»ÔÉô¤Î»ê¤ë½ê¤Ç¼Ö¤äÀ¸³èÆ»Ï©¤¬´§¿å¡¡9¤Ä¤Î»ÔÄ®¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÇÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÅÚº½Êø¤ì¤ä´§¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡¦À¾Â¼Í¦µ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½»Âð³¹¡¢¤½¤·¤ÆÀî¤ä¿åÏ©¤¬Æþ¤êÁÈ¤ó¤À·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Î¸µ»°Ä®¤Ç¤¹¡£
10Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¤«¤é·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¼Ö¤¬¿å¤ËÄÒ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì³¬¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Þ¤Çµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·§ËÜ»Ô¤Ç¤Ï11Æü¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ç¡¢223mm¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î°ì¥«·îÊ¬¤Î±«ÎÌ¤ò¾å²ó¤ëÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³·§ËÜ»ÔÆî¶è¸µ»°Ä®¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Â¤«¤é¿å¤¬°î¤ì¡¢À¸³èÆ»Ï©¤â´°Á´¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°7»þ²á¤®¡¢¡Ö60ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Ï©¾å¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ë¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´§¿å¤·¤¿Æ»Ï©¤Ë´é¤¬ÄÒ¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÏÈ¬Âå»Ô¤äÅ·Áð»Ô¤Ê¤É9¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤â±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£