¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢9·î¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTopping¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11Æü¿¼Ìë0»þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»¸»¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTopping¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï11Æü¡ÖTopping¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¾¯½÷¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¶Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤ÎÏÃ¤·Êý¤ä¹ÔÆ°¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þÊÕ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯½÷¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾õ¶·¤¬ÄÉ²Ã¡ÊTopping¡Ë¤µ¤ì¤ë»Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È³Ú¶Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÆüËÜ½é¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤Ï¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡È¥¥é¥¥éµ±¤¯ÀÄ½Õ¤Î½Ö´Ö¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Æ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¡ÖTopping¡×¤ò´Þ¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öbomb¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿Ç¡ÊDo the Dance¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢2·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Î4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£