ホラゲーでマッチョが絶叫！ 「野田クリの野望」最恐ホラーSP・前編、8月12日放送
【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～ 最恐ホラーSP・前編】 放送日時：8月12日21時25分～21時54分
TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」にて、「最恐ホラーSP・前編～」が8月12日21時25分から放送される。
真夏にピッタリな最恐ホラーゲームSPが2週連続で実施される。第一夜は、“叫ばないとゲームオーバー”になる新感覚ホラー「THREAT -SCREAM AND ESCAPE-」に挑戦する内容となる。
ホラゲーでマッチョたちが絶叫。「迫りくる恐怖」と「喉の疲弊」に追い込まれる野田軍のあられもない姿は必見……！
【出演者】
野田クリスタル
しんや
青木マッチョ（かけおち）
