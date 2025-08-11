TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」にて、「最恐ホラーSP・前編～」が8月12日21時25分から放送される。

真夏にピッタリな最恐ホラーゲームSPが2週連続で実施される。第一夜は、“叫ばないとゲームオーバー”になる新感覚ホラー「THREAT -SCREAM AND ESCAPE-」に挑戦する内容となる。

ホラゲーでマッチョたちが絶叫。「迫りくる恐怖」と「喉の疲弊」に追い込まれる野田軍のあられもない姿は必見……！

【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～ 真夏の最恐ホラーSP・前編】

【出演者】

野田クリスタル

しんや

青木マッチョ（かけおち）

