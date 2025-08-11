Image: ライトビーン

変形するS字フックが、カラビナみたいに使える。

「オムニフック」は、回転軸を持ったS字フック。リング状に閉じることができる画期的なアイテムです。

独自の変形機能によって、用途に応じた最適なスタイルで活用可能。アウトドアシーンから毎日のお買い物まで、とても使い勝手のいい要注目のユーティリティです。

シンプルに完成した高い利便性バツグンのフック



「オムニフック」は、シンプルかつ画期的な設計によって従来のフックから大幅に機能拡張されています。



シンメトリーになっている2つのコの字型アームが、回転軸を介して結合。複雑な機構は何も使われていませんが、この仕組みによって多用途に活用することができるというわけです。



リング形状に閉じて荷物を吊るせば、荷物自身の重みを利用してしっかり固定できる仕組みになっているので、固定具としても相当な実力。



風や揺れ、急な衝撃が加わっても簡単に外れることがなく、S字フックの手軽さに、カラビナのような安定感を兼ね備えています。

航空宇宙産業レベルの素材で実現した軽量・高強度



また、「オムニフック」は優れた耐久性にも特長があります。

素材に採用しているアルミニウム合金A5052-H34は、航空宇宙産業や自動車産業でも多用されている軽金属。軽量性と耐久性、耐食性が絶妙にバランスされています。



引張荷重試験ではリング形状で120kg、S字形状で50kgをクリア。実際の使用では安全を考慮して最大荷重を10kgに設定していますが、この余裕のある設計により、キャンプでの重いランタンの吊り下げから日常の買い物袋まで、様々な荷物を安心して固定できます。

さらに、角のない滑らかなデザインなので、荷物や衣類を傷つける心配もありません。

国内製造による高品質と豊富なカラーバリエーション



製造は、金属の線材曲げ加工を得意とする国内工場に依頼。曲げ加工から溶接、表面処理、組立梱包まで、すべて一貫した国内製造にこだわって作られており、安心感のある品質を確保しています。



カラーバリエーションは、イエロー、グリーン、ブルー、ピンクの4色展開。お好みや使用シーンに合わせて選択することができます。

日本のものづくりと革新的なアイデアが融合した、新機軸のユーティリティ「オムニフック」。

オトクにゲットできるチャンスを逃さないように、お早めのチェックをお忘れなく！



