·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¹Ãº´Ä®¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¹ñÆ»443¹æ¤Ç¤ÏÍÑ¿åÏ©¤Î¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢Àî¤Î¤è¤¦¤ËÇÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¿»¿åÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±«¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ãº´Ä®ËÆâ¤Ç¤Ï¼Ö1Âæ¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6Æü¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î¹Ãº´¤Î±«ÎÌ¤Ï681.5¥ß¥ê¤Ç¡¢¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤¬¸©Æâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Ç¯¤Î8·î1¤«·î¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Î¤ª¤è¤½3ÇÜ¤ÎÎÌ¤¬¡¢¤ï¤º¤«6Æü´Ö¤Ç¹ß¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
