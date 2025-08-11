¡Ú ÇòÀÐÀ» ¡Û¡¡£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¡×¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·è°Õ¤òÉ½ÌÀ
ÇÐÍ¥¤ÎÇòÀÐÀ»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¤Ç¤¹¤¬27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿27ºÐ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ê»±¤òº¹¤·¤ÆÈù¾Ð¤àÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥Õ¥ê¥ëÉÕ¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃå¤ÆÄí±à¤ÎÁ°¤Ç¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤à»Ñ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö27ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¡ÖÀ»¤µ¤ó¤Ê¤é¤¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
