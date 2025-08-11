²Æº×¤ê¤Îµ¢¤êÆ»¡¦¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì´é¤äÆ¬¤Ë¤±¤¬¡¢ÃËÀ¡Ê65¡ËÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡Ê»³·Á¡¦¸ÍÂôÂ¼¡Ë
¥¯¥Þ¤ÏÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Î·Ù²ü¤ä½»Ì±¤Ø¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤³¤È¤·¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤Ïº£²ó¤Ç5·ïÌÜ¤Ç¤¹¡£