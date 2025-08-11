TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»²ê¼¼Ä®¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦¤«¤éÄà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤È»Ò¤¬¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µß½õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾¡ËòÌÀÆü´õ¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¾®³Ø2Ç¯¤Î¹Ò´õ¤¯¤ó¡Ê7¡Ë¤Ç¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2¿Í¤Ï¤­¤Î¤¦¤ÎÄ«¡¢É×¤ÈÄ¹ÃË¤È¤È¤â¤ËÈþÀ¸¥À¥àÉÕ¶á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Êâ¤¤¤ÆÄà¤ê¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£