ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç54ºÐÃËÀ¤¬»àË´ ·Ù»¡¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë
11ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¹ñÆ»1¹æ¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÍ®ÌÚ¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç¡Ö¿Í¤¬Æ»Ï©¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ÎÉÕ¶á¤ËÀ®¿ÍÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µßµÞÂâ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÁðÆå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê54¡Ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤éÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÌÜ·â¼Ô¤òÃµ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£