²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë1ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð ¡Ö°Ä¿Ëº×¡×³¤¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡Ê°ËÅì»Ô¡Ë
°ËÅì»Ô¤Ç²Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°Ä¿Ëº×¡×¤¬10Æü³«¤«¤ì¡¢Ìë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë³¤¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Ä¿Ëº×¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö»°±º°Ä¿Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÌ¾¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤¬¡¢°ËÅì¤ÇÆüËÜ½é¤ÎÍÎ¼°ÈÁÁ¥¤ò·úÂ¤¤·¤¿»ö¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ä¿Ëº×¡×¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë¤³¤Î¡Ö³¤¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ï1»þ´Ö¤Ë1ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤ò¾Ç¤¬¤¹¡¢°ËÆ¦ºÇÂç¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ËÅì¹Á¤ä¥Óー¥Á±è¤¤¤Î¹ñÆ»135¹æÀþ¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¡¢³¤´ßÀþ¤ÎÌó1km¤ËÅÏ¤ê³¤¾å¤Î5¤«½ê¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤ÏÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¼¡¡¹¤È¤¢¤¬¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤Ë´¿À¼¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£