µ¼Ô
¡Ö¶ÌÅìÄ®¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ë284¥ß¥ê¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤â¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ë223¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î1¤«·îÊ¬¤ò¾å²ó¤ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¡¢¹¿¿åºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌ¾»Ô¡¦¶ÌÅìÄ®¡¦±§¾ë»Ô¡¦È¬Âå»Ô¡¦É¹ÀîÄ®¡¦ÈþÎ¤Ä®¡¦¾åÅ·Áð»Ô¡¦Å·Áð»Ô¡¦Ä¹½§Ä®¤Î°ìÉô¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç±«¤Ç¡¢¹Ãº´Ä®¤Ç¤Ï¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²ÈÂ²4¿Í¤¬¾è¤ë¼Ö¤¬¤¬¤±Êø¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï¸áÁ°3»þÁ°¡¢Î¢»³¤¬Êø¤ì¡¢½»Âð1Åï¤¬ÅÚº½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤Îµß½õºî¶È¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±«¤Ï»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤â½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à°û¿©Å¹¤â¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£µ¢¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼Ö¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÂÔµ¡¤Ç¤¹¡×
¸áÁ°7»þ»þÅÀ¤Î¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢¸©´ÉÍý¤Î²ÏÀî¤Î¤¦¤Á¶Àî¡¦ÌÚÍÕÀî¡¦ÌÚ»³Àî¡¦°æ¶ÜÀî¡¦ÄÚ°æÀî¤Î5¤Ä¤ÎÀî¤ÇÈÅÍô¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç±«¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸©Æâ4¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËºÒ³²µß½õË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
