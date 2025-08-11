１０日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、歌麿（染谷将太）が、鳥山石燕（片岡鶴太郎）の弟子になる。そこで描いた牡丹の花に一部で注目が集まった。

この日の「べらぼう」では、蔦重（横浜流星）が、歌麿について「人まね歌麿」という噂が立っているということを聞き、歌麿へ「時が来た。お前ならではの絵をドンとぶつける時だ」「お前ならいける」と歌麿独自の絵を描くように助言。何を描くか迷っている歌麿へ、その一歩目として枕絵を描くように言う。

独自の絵を描き始めた歌麿だが、毒親だった母親の亡霊に苦しめられる。そんなとき、「人まね歌麿」の噂を聞きつけた石燕が耕書堂へやってくる。歌麿を見つけると「やはり歌麿は三ツ目であったか」「何で来なかった」「ずっと待っておったのじゃぞ。よう生きておった」と涙ながらに声をかける。

歌麿は子供の頃、石燕と一緒に地面に絵を描いたことがあった。覚えているのか？と聞く歌麿に「忘れるか。あんなに楽しかったのに」といい、歌麿の絵を見て「あやかしが塗り込められておる」「なぜかように迷う。三ツ目のものにしか見えぬものがあろうに。絵師はそれを写してやるだけでいい」と助言。すぐに歌麿は「おそばにおいてください」と弟子に志願する。

そのまま石燕のもとへ去って行った歌麿が最初に描き始めたのが、庭に咲いていた大輪の牡丹の花。花びらが幾重にも重なったピンク色の花で、歌麿は庭に座りこんで、触りながら嬉しそうに描き始める…。

この牡丹の花「歌麿」という品種にそっくり。公式のＳＮＳでは牡丹の花の品種には触れられていないが、一部ネットでは「まさに“歌麿”という品種の牡丹じゃないですか…ううっ…、ニクい！ニクいよべらぼう！」「歌麿が描く牡丹の花は歌麿。誰？こんなさりげなくすごい演出したのは」などの声が上がっていた。