YOASOBI＆藤井 風、ビリー・アイリッシュ来日公演出演決定 さいたまスーパアリーナにて開催【Billie Eilish： HIT ME HARD AND SOFT： THE TOUR】
【モデルプレス＝2025/08/11】米歌手のビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）が2夜限り実施する来日公演『Billie Eilish： HIT ME HARD AND SOFT： THE TOUR』（8月16日、17日／さいたまスーパーアリーナ）のスペシャルゲストとして、Day1にYOASOBI、Day2に藤井 風が出演することが決定した。
【写真】藤井 風、母親との密着ショット
このたび、世界を席巻するトップアーティストのYOASOBIと藤井が、スペシャルゲストとして出演することが決定。日本だけで実現する奇跡のラインナップが、ここに誕生した。全世界で100億回以上のストリーミングを記録した最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT／ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト』を携えて行われる今回のツアーは、各国でチケットが即完売となるほどの熱狂ぶり。そのワールドツアーと同じ「360度フルセットのステージ」が、日本でも体験できる貴重な機会となる。YOASOBIと藤井はそれぞれDay1・Day2に出演し、この夜だけの特別なステージを彩る。（modelpress編集部）
■8月16日（土）
開場：15：30／開演：17：30
YOASOBI：17：30より出演予定
Billie Eilish：18：15より出演予定
■8月17日（日）
開場：15：00／開演：17：00
藤井 風：17：00より出演予定
Billie Eilish：18：15より出演予定
■会場：さいたまスーパーアリーナ
【Not Sponsored 記事】
◆日程・会場
