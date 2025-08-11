「19番目のカルテ」冒頭5秒、人気芸人2人が怒涛の登場「びっくり」「めちゃくちゃ豪華」ネットざわつく
【モデルプレス＝2025/08/11】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、8月10日に放送された。人気芸人2人の登場に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】日曜劇場「19番目のカルテ」に登場した人気芸人
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。
総合診療医・徳重晃（松本）のもとには、医師への愚痴をこぼす患者や薬の量を増やしてほしいとお願いする患者まで様々な人が訪れ、症状は軽いものの病とは関係ない話をする人に新米医師・滝野みずき（小芝風花）は疲労した様子を見せていた。そんな患者たちをお笑い芸人のあばれる君、お笑いコンビ・トレンディエンジェルの斎藤司が演じ、冒頭約5秒後から怒涛の登場を果たした。
これを受け、SNS上では「あばれる君に斎藤さんまで！？」「めちゃくちゃ豪華」「一瞬だった」「びっくり」「不意打ちで笑ってしまった（笑）」など驚きの声が上がっている。
なお、あばれる君は7月21日に放送された同局系番組「それって実際どうなの会＆ドア×ドア クエスト豪華4時間SP」にて、同ドラマの現場密着をした際にエキストラ権を獲得したことから今回の出演へと繋がった。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆松本潤主演「19番目のカルテ」
◆「19番目のカルテ」人気芸人2人が登場
