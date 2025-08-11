【お盆 高速道路 渋滞予測2025】混雑するのはどこ？12日は旧山科BS付近で最長20キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 8月12日～8月17日】
いよいよお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...
【画像を見る】2025年お盆 いつどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
□下り：8月9日(土)・8月10日(日)
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。
「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【東日本】
【画像①②】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ
〈下り〉
・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ
・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ
□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ
「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【中部】
【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□中央自動車道
〈上り〉
・土岐IC→恵那IC 屛風山PA付近 10キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【関西】
【画像⑥～⑨】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ
・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ
・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 20キロ
□新名神高速道路
〈下り〉
・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT 高山TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月12日(火)はどこが混む？【九州】
【画像⑩】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC 古賀SA付近 10キロ
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ
「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【東日本】
【画像⑪⑫】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜IC 久喜IC付近 25キロ
・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 15キロ
・鹿沼IC→矢板IC 上河内SA付近 15キロ
・宇都宮IC→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 15キロ
□常磐自動車道
〈下り〉
・谷田部IC→土浦北IC 土浦北IC付近 15キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 15キロ
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 25キロ
・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・狭山日高IC→八王子JCT 八王子JCT付近 30キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 15キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ
・一宮御坂IC→大月JCT 笹子TN付近 10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ
□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC みどり湖PA付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【中部】
【画像⑬⑭】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□中央自動車道
〈上り〉
・土岐IC→恵那IC 屛風山PA付近 10キロ
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ
□東海北陸自動車道
〈下り〉
・岐阜各務原IC→美濃IC 美濃IC付近 10キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【関西】
【画像⑮～⑱】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ
・栗東IC→京都南IC 旧山科BS付近 20キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月13日(水)はどこが混む？【九州】
【画像⑲⑳】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ
・みやま柳川IC→久留米IC 広川IC付近 10キロ
〈下り〉
・小倉南IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ
・鞍手IC→古賀IC 見坂峠付近 10キロ
・須恵SIC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 10キロ
「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【東日本】
【画像㉑㉒】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□道東自動車道
〈上り〉
・十勝清水IC→夕張IC 穂別TN付近 15キロ
□東北自動車道
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 15キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 10キロ
・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ
〈下り〉
・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ
・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ
・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ
・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・国立府中IC→相模湖IC 相模湖IC付近 20キロ
□京葉道路
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【中部】
【画像㉓～㉖】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 20キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【関西】
【画像㉗～㉙】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ
・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【九州】
【画像㉚】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【東日本】
【画像㉛】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・岩舟JCT→加須IC 加須IC付近 25キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 15キロ
・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 15キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 30キロ
・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
・圏央鶴ヶ島IC→入間IC 狭山PA付近 10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ
・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□長野自動車道
〈上り〉
・松本IC→岡谷IC 岡谷IC付近 15キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中部】
【画像㉜㉝】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 15キロ
□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ
□東名阪自動車道
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【関西】
【画像㉞～㊳】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ
・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ
・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 山陽自動車道から 20キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【中国・四国】
【画像㊴】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月15日(金)はどこが混む？【九州】
【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・古賀IC→鞍手IC 神田TN付近 10キロ
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ
・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ
「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【東日本】
【画像㊷～㊹】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・若柳金成IC→大和IC 古川IC付近 10キロ
・久喜IC→岩槻IC 蓮田SA付近 10キロ
・栃木IC→加須IC 加須IC付近 35キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 20キロ
・白河IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 20キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ
・友部JCT→土浦北IC 千代田石岡IC付近 20キロ
・日立南太田IC→水戸IC 那珂IC付近 10キロ
・高萩IC→日立南太田IC 日立中央IC付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・藤岡JCT→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 40キロ
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ
□上信越自動車道
〈上り〉
・下仁田IC→吉井IC 甘楽PA付近 10キロ
・碓氷軽井沢IC→下仁田IC 下仁田IC付近 10キロ
□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 15キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ
・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
□東京外環自動車道
〈下り〉
・戸田東IC→草加IC 川口東IC付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 30キロ
・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・大井松田IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 25キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中部・関西】
【画像㊺～㊿】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）
□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ
□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 15キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□中国自動車道
〈上り〉
・神戸三田IC→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ
・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 20キロ
□山陽自動車道
〈上り〉
・備前IC→播磨JCT 尼子山TN付近 15キロ
「渋滞予想」8月16日(土)はどこが混む？【中国・四国】
【画像51】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□山陽自動車道
〈上り〉
・広島東IC→西条IC 八本松TN付近 10キロ
「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】
【画像52】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 25キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ
「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】
【画像53・54】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ
□第二神明道路
〈上り〉
・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ