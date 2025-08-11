「W杯入りそう」マジョルカ浅野拓磨がPSM２戦連発！ ジャンピングボレー弾に脚光「相変わらず勝負強い」
マジョルカの浅野拓磨が絶好調だ。
現地８月９日に行なわれたプレシーズンマッチで、マジョルカはハンブルクと対戦。２−０で勝利を飾った。
ラ・リーガ開幕前最後のテストマッチとなったなか、この試合に浅野は先発出場。すると13分、敵陣ゴール前で右からのクロスがこぼれたところに反応。右足のジャンピングボレーで上手く合わせて先制点を奪ってみせた。
６日のポブレンセ戦（２−０）でもゴールを決めた浅野はこれでプレシーズンマッチ２戦連発。SNS上では「W杯入りそう」「調子上げてますね」「なんだかんだ結果出す」「相変わらず勝負強い」「時代は浅野拓磨」などの声が上がっている。
マジョルカは16日に開催されるラ・リーガの開幕戦で王者バルセロナと対戦。日本人アタッカーの仕上がりは上々だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
