3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¡Ö»³¤ÎÆü¡×¤Î¤¤ç¤¦(11Æü)¡¢ÌÚ¹©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¹¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¹©ºî¤Î½ÉÂê¤Ë¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈ¤ºî¤ê¤ä¿¹¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡ÖÌÚ¹©ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û
ÌÚ¤ÎËÀ¤ò¥«¥ó¥Ê¤Çºï¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈ¤¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅ»³»Ô¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»³¤ÎÆü¡Ö¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥Î¥¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Á´¹ñ¤Ç1°Ì¤Î²¬»³¸©¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¸©»ººà¤Î¤è¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÄÅ»³ÃÏ¶èÌÚºàÁÈ¹ç¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿¹¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¹©ºî¤Î½ÉÂê¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅÚ¾í¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ëÁõÃÖ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¿¹ÎÓ¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£