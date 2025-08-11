·ëº§ÏÃÂê¤Î¸¶´´·Ã38ºÐ¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤¬¥¹¥Æ¥¡¡¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¿À¥¹¥¿¥¤¥ëÂçÀä»¿
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶´´·Ã¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬2025Ç¯8·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¸¶¤µ¤ó¤Ï25Ç¯5·î¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£7·î15Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é»þ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¡×
¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¡¢¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò3¿©¿©¤Ù¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÆ¦Æý¤Ç¤Î¥×¥ÁÃÇ¿©3Æü´Ö¤È¤«¡¢ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢ÃÇ¿©Æ»¾ì¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¤È²áµî¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¡£ËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÂÎ·¿¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£