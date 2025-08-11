¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¸Å¹ë¡¦¸©´ôÉì¾¦¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê²Æ¾¡Íø¡¡£µ£±Ê¬´Ö¤Î±«ÃæÃÇ¤â¡ÖÁÛÄêÆâ¡¢ÁÛÄêÆâ¡ª¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶ÆüÂè£±»î¹ç¡Ê£±£±Æü¡Ë¤Ï¸Å¹ë¡¦¸©´ôÉì¾¦¤¬ÆüÂç»³·Á¤ò£¶¡½£³¤Ç²¼¤·¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¾¡Íø¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¼ÆÅÄ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££±£³£µµå¤òÅê¤²¤Æ£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡££¶²ó¤Ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç£µ£±Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥º¥à¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Åê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Ç²¿¤È¤«¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£±«¤Ç¤â¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£µ²ó¤ËµÕÅ¾¤·¡¢£·²ó¤Ë¤ÏÁê¼êÅê¼ê¤ÎÍðÄ´¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç£´ÆÀÅÀ¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤¬¤Ê¤¤²£»³¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î²Æ£´£°¾¡ÌÜ¤ò¹ï¤ó¤ÀÆ£°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¡ÊÃæÃÇ¤Ç¤â¡Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄêÆâ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁÛÄêÆâ¡¢ÁÛÄêÆâ¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ç¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¡£ÃæÈ×¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡££·²ó¤Ï¼ÆÅÄ¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇÀþ¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï£¶ËÜ¤ÎÃ±ÂÇ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ²÷¾¡¡£½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£±¤Ä¤º¤Ä¡¢¼¡¤âÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£