¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡ÛÀÖÀþ¡¦ÀÄÀþ¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÀÜÂÔ°û¿©¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿É÷±ÄË¡
¼Â¤Ï38²ó¤â²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£¡¢É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î28Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Ç¤Ï¥Û¥¹¥È¤Î¿§Îø±Ä¶È¤ä¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ä¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ÎÈ³Â§¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¦È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ìë¤Î¶È³¦¤Î¿Í¡¹¤ÏÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿È³¶â¤Ë¶±¤¨¡¢´ÇÈÄ¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡¢¶ÈÂÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Å¹¤ò°Ü¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁû¡¹¤·¤¤¡£É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤Ï¡¢À¹¤ê¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÉ÷±ÄË¡¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
É÷±ÄË¡¤Ï1948Ç¯¤Ë¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶È¼èÄùË¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¸ø¶¦¤ÎÃá½ø¤äÉ÷µª¤ò¼é¤ê¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤ÈÈÏ°Ï¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ä»º¶È¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ38²ó¤â²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²þÀµ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢½¸µÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬²á·ã¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀÜÂÔ°û¿©Å¹¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤ò¸ø½øÎÉÂ¯¤ÎÀ¤³¦¤Ëº¹¤·Ìá¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î²þÀµ¤â¡¢°¼Á¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é´¿³Ú³¹¤äÀÉ÷Â¯¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¤Íè¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²áµî¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î»×ÁÛ²È¡¦¹¦»Ò¤ÎÌ¾¸À¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢É÷±ÄË¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¶È³¦¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÀ¹¤ê¾ì¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö²áµî¤ÏÌ¤Íè¤ò²ò¤¯¸°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Åö´ë²è¤Ç¤ÏÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤ë»þÂåÇØ·Ê¤ÈÉ÷Â¯´Ä¶¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖË¡¤Î¶õÇò¡×¤ÇÇä°ü¤ÎÅ¹¤¬ÍðÎ©
¤Þ¤º¤ÏÉ÷±ÄË¡¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤é²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
É÷±ÄË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÇÔÀï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖË¡¤Î¶õÇò¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âç³Ý¤«¤ê¤ÊÌ±¼ç²½¤¬¿ë¹Ô¤µ¤ì¤Æ1948Ç¯£³·î¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ù»¡Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢·Ù»¡¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿É÷Â¯±Ä¶È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¸¢¸Â¤ò·Ù»¡¤«¤éÊ¬»¶¤µ¤»¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÀïÁ°¤Î·Ù»¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ÈÏ¤Êµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¸Å¤¤·Ù»¡¤ò°ì¿·¤»¤è¡×¤ÈGHQ¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢´É³í´±Ä£¤ÎºÆÊÔ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Î¹´Û¶ÈË¡¡¢¸ø½°Íá¾ìË¡¤Ê¤É¤¬ºî¤é¤ì¡¢¸üÀ¸¾Ê¤äÄÌ»º¾Ê¤Ê¤É¤Ë½ê´É¤¬°Ü¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀïÁ°¤ËÈæ¤Ù·Ù»¡¤Îµ¬À©ÈÏ°Ï¤Ï¤º¤Ã¤È¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É÷Â¯´Ø·¸¤Îµ¬À©¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë¼º¸ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥«¥Õ¥§¡¼¤ä¥Ð¡¼¤Ê¤É°Ü´É¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶È¼ï¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡¤Î¤Ê¤¤¡Ö¶õÇò¾õÂÖ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
É÷±ÄË¡¤¬¸øÉÛ¡¦»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°û¤ß²°¤äÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤òÁõ¤Ã¤ÆÇä½Õ¤ò¹Ô¤¦Å¹¤¬ÅÔÆâ¤Ç3000¸®¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìµµ¬À©¤Î¾õÂÖ¤Ï¼Ò²ñ¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÈÈºá¤¬Áý²Ã¤·¿Í¿´¤¬¤¹¤µ¤à¤Ê¤ÉÉ÷µª¤¬Íð¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈË²Ú³¹¤äÌë¤Î³¹¤ÎÃá½ø¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¡Î§¤Î¶õ·ä¤òËä¤á¤è¤¦¤È¡¢É÷±ÄË¡¤ÏµÞ¤®Â¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É÷±ÄË¡¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë·Ù»¡¤Ï¡ÖÇäÇã½Õ¤ÈÅÒÇî¡×¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤é¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¼ï¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÌÜ¤òÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òË¡°Æ¤Î¼ñ»Ý¤È¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÉ÷±ÄË¡¤Ï1948Ç¯£··î10Æü¤Ë¸øÉÛ¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯£¹·î£±Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÀïÁ°¤ÎË¡Îá¤Çµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¶È¼Ô¤Î´ûÆÀ¸¢¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸å¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë²þÀµ¸å¤â¡¢²þÀµÁ°¤Î¶È¼Ô¤Î´ûÆÀ¸¢¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²þÀµ¤Ë¤è¤ê¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¡Ê¥½¡¼¥×¡¢¥Ø¥ë¥¹¡¢¥Û¥Æ¥Ø¥ë¡Ë¤¬¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÖÀþ¡×¡ÖÀÄÀþ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÉ÷±ÄË¡
Åö½éµ¬À©¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÂÔ¹ç¡¢¥«¥Õ¥§¡¼¤Ê¤É¤Î¡ÖÀÜÂÔ¤Î¤¢¤ë°û¿©¶È¡×¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡¢¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤ë±Ä¶È¡×¡¢¶ÌÆÍ¾ì¡Ê¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¾ì¡Ë¡¢¤Þ¤¢¤¸¤ã¤ó²°¤Ê¤É¤Î¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Î¤â¤Î¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÀÉ÷Â¯Å¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤¬¼å¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÇä½Õ¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡Îá¤¬¤Ê¤¯¡¢¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤Ê¤É¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡ÖÉ÷µª¼èÄù¾òÎã¡×¡ÖÉ÷Â¯ÊÝ°Â¾òÎã¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾òÎã¤òºöÄê¤·¤ÆÇä½Õ¤ò½èÈ³¤·¤¿¡£Çä½ÕËÉ»ßË¡¤¬´°Á´»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤Î1958Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÉ÷±ÄË¡ÃÂÀ¸Åö»þ¤ÎÀÉ÷Â¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£1946Ç¯¤ËGHQ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¸ø¾«À©ÅÙ¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í·³Ç¤Î¶È¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆÃ¼ì°û¿©Å¹¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇä½Õ²Ô¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÆÃ¼ì°û¿©Å¹¤ò½¸¤á¤ëÃÏ°è¤¬»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÃÏ¿Þ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤¬ÀÖ¤¤Àþ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÀÖÀþÃÏÂÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢É½¸þ¤¤ÏÎ¹´Û¤ä°û¿©Å¹¤òÁõ¤¤¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÇäÇã½Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¡ÖÀÄÀþÃÏÂÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖÀÄÀþÃÏÂÓ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤¬¤³¤¦¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀÇäÇã¹Ô°Ù¤ò°ìÄê¤Î¶õ´Ö¤ÎÆâÉô¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ßÊý¼°¡×¤¬´Ó¤«¤ì¤¿¡£ÇÔÀï¸å¤ÎÌ±¼ç²½¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤È¶È¼Ô¤Ï¡Ö£±¥õ½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬ÅÔ¹ç¤¬¤è¤¤¡×¤³¤È¤«¤é¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ·³Ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»à¼é¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤ò¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÀÉÂ¤Î³È»¶¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤Î²ÉÀê¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö½¸¾«Êý¼°¡×¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¶õ´Öµ¬À©¡×¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ÎÉ÷±ÄË¡¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±»þ´ü¤Ë³¹¾«¤¬¸·³Ê¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µìÍè¤ÎÍ·³ÇÃÏ¶èÆâ¤Ç¤Î¼«Í³°Õ»Ö¤Ë¤è¤ë»ä¾«¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¾å¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤°¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É÷±ÄË¡¤Î¼çÌÜÅª¤ÏÀÖÀþ°Ê³°¤ÎÌ©Çä°ü¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Çä½Õ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½
¼Í¹¬¿´¤ò¤½¤½¤êÂÕ¶È¤äÎ¥º§¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ñ¤Á¤ó¤³²°¡×¤¬µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1954Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ§ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÍâ1955Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤ÏÅÒÇî¹Ô°Ù¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶ÌÆÍ¾ì¡×¤¬à·òÁ´¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Äá¤È¤·¤ÆÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¸ø±Ä¶¥ÎØ¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¿Íµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Çä½ÕËÉ»ßË¡¤¬´°Á´»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î1959Ç¯¤Ë¤ÏÉ÷±ÄË¡¤ÎÂç²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤¬Á´¹ñÅª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢É÷µª¾å¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ÏÃË½÷¤Îµý³ÚÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤ÇÇä½Õ»öÈÈ¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤áµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶È¼ï¤¬ÄÉ²Ã¡¢ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡¢¥Ð¡¼¡¢¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡¢¤Þ¤¢¤¸¤ã¤ó²°¤Ê¤É¤Î£·¼ïÎà¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Í·¶½¤Î¤¿¤á¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¶õ´Ö¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¥À¥ó¥¹¶µ¼ø½ê¤¬½ÔÊÌ¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤È¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤Ï¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¤¬¡¢Ãë´Ö¤Ï¶µ¼ø½ê¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤±¤ò¤¹¤ëÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸½÷À½¾¶È°÷¤¬¡¢Ãë´Ö¤Ï¥À¥ó¥¹¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀÜµÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤¬¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤¬Ãë´Ö¤Ë¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ëÅª¤Ê±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¤Î¶èÊÌ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÉ÷±ÄË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤Î¤É¤Á¤é¤Î±Ä¶Èµö²Ä¤ò¼è¤ë¤«¤Ê¤É¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¶È³¦¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¡£¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤¬¥À¥ó¥¹¤È°û¿©¡¢ÀÜÂÔ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÜÂÔ¤È°û¿©¤òÄó¶¡¤»¤º¤Ë¥À¥ó¥¹¤À¤±¤ò¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤Ï¡Ö½ã¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï·òÁ´¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤é¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×µá¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í·¤Ó¤È¤·¤ÆÃÏÌ£¤Ç¾¦Çä¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤Î¤Ê¤¤½ã¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ï¼¡Âè¤Ë¿êÂà¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤Ï¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÏÂç·¿²½¡¢Âç½°²½¤·¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î´¿³Ú³¹¤Î²Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤¤Ë¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾¯Ç¯Èó¹Ô¤Î²¹¾²¤È¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¿¼ÌëµÊÃã¤Ëµ¬À©¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£1956Ç¯¤Ë¤ÏÃË½÷Æ±È¼¤Î¾ò·ï¤ÇÆþÅ¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥Ù¥Ã¥¯µÊÃã¡×¡Ê¥«¥Ã¥×¥ëµÊÃã¤Îµì¾Î¡Ë¡¢Å¹Æâ¤¬¥í¥¦¥½¥¯¤ÎÅô¤ê¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥¦¥½¥¯µÊÃã¡×¤Ê¤É¤Î¿¼ÌëµÊÃã¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¡¢Æ±Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£¤¬¡ÖÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÉÔ½ã¸òÍ§¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ33¿Í¤Î¶È¼Ô¤ò¸¡µó¡¢¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷16¿Í¤òÊäÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î²þÀµ°Ê¹ß¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢µ¬À©¤ÎÃæ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤ÏÇä½ÕËÉ»ßË¡À©Äê¸å¤Ë²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥È¥ë¥³É÷Ï¤¤Ê¤É¤ÎÀÉ÷Â¯¤¬µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§À¸¶ðÌÀ
¡Ú¸åÊÔ¡Û¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡¢¥Ì¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡ÖÀÉ÷Â¯¡×¤¬½é¤á¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤¿¡Ç66Ç¯¤Î²þÀµ