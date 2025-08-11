【50代の垢抜けヘア】ちょい切りで即こなれ！「レイヤーカット」って最強説♡

髪に自然な動きが生まれる「レイヤーカット」は、垢抜けたい50代にぴったり。レイヤーを入れることでナチュラルな抜け感を演出でき、長さを変えずに雰囲気を変えたい人にもおすすめです。今回は、大人向けのヘアスタイルを得意とするヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんのInstagram投稿から、垢抜けたい50代がぜひ参考にしてほしいレイヤーカットをご紹介します。

軽やかな仕上がりが夏にぴったり

@hanae.yamaguchiさんが、「ベースは肩につかないくらいのボブに、顔まわりとトップにたっぷりレイヤーを入れてウルフスタイルに」と紹介しているヘアスタイル。軽やかな仕上がりが夏にぴったりです。レイヤーカットを入れることで、暗髪でも重たくならず、ナチュラルな抜け感を演出できるのが嬉しいポイント。活動的で元気な印象も与えられそうです。

顔まわりのレイヤーで小顔見え

顔まわりのレイヤーが華やかなレイヤーカット。フェイスラインに沿う毛流れが小顔に見せてくれそうです。@hanae.yamaguchiさんは、「空気感のあるミディアムレイヤーにカットしました」とコメント。ふんわりとしたエアリーなスタイリングもおしゃれです。

自宅で手軽にスタイリング可能

ボブヘアの長さを変えたくない人は、レイヤーカットで立体感を演出するだけでグッと垢抜けた印象になれそう。首まわりの自然なくびれがラフな雰囲気です。@hanae.yamaguchiさんによると、「スタイリングはバァーっと乾かして、毛先を軽く巻いてからtrackオイルを馴染ませればオッケーです」とのこと。スタイリングが手軽にできるので、忙しい朝の味方になりそうです。

レイヤーがおしゃれな抜け感を演出

こちらのヘアスタイルは、@hanae.yamaguchiさんによると、「ベースはギリギリ結べるくらいのボブで、顔まわりとトップにレイヤーを入れてウルフスタイルに」とのこと。結べる長さを残しておけば、幅広いアレンジを楽しめそう。結んだときにもレイヤーによるおくれ毛がでて、抜け感を演出してくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri